To miała być jego szansa na wskrzeszenie kariery. Nic z tego nie wyjdzie

Paramount kończy współpracę z Maxem Landisem

G.I. Joe było ważną częścią dzieciństwa kilku pokoleń wychowanych w latach 80. i 90. Figurki produkowane przez Hasbro, animowane seriale i komiksy tworzyły wspólny świat zabawy dla wielu miłośników serii. Charakterystyczni bohaterowie, walka z organizacją Cobra i proste przesłanie o odwadze i przyjaźni sprawiły, że dla wielu dorosłych dziś G.I. Joe jest symbolem beztroskiego czasu dzieciństwa i popkultury tamtej epoki.

Dobra wiadomość jest taka, że Paramount Pictures pracuje nad wskrzeszeniem serii w postaci filmów. Przy projekcie zatrudniony jest Danny McBride. Do niedawna scenariusz miał napisać Max Landis, ale pojawiła się informacja, że Paramount rozwiązuje z nim współpracę z powodów "różnic twórczych".

Dla Landisa możliwość napisania scenariusza do tego projektu była "szansą", za którą był "niezwykle wdzięczny". Było to pierwsze duże zlecenie od 2016 roku, kiedy pojawiły się doniesienia o tym, że dopuścił się przemocy wobec dziewięciu kobiet. Po tym, jak jego hollywoodzka kariera stanęła w miejscu, Landis zaczął publikować kreatywne propozycje na YouTube i innych platformach

Studio kontynuuje rozmowy z innymi scenarzystami i czeka na propozycje scenariuszy od kilku z nich, w tym Danny'ego McBride'a.

