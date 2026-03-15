Ten horror podbił cały świat. Nadchodzi kontynuacja

"Coś za mną chodzi" podbiło świat

"Coś za mną chodzi" to niezależny amerykański horror, który debiutował w 2014 roku, a jego reżyserem jest David Robert Mitchell. Opowiada historię 19-letniej Jay Height, którą po przypadkowym spotkaniu z nieznajomym, zaczynają prześladować przerażające wizje i tajemnicza, nieodłączna istota. Z pomocą grupy przyjaciół, Jay stara się znaleźć sposób na przetrwanie oraz na powstrzymanie mrocznej siły, która nieustannie ją ściga.

Od tamtego czasu film stał się jednym z najchętniej oglądanych horrorów - ze względu na swoją oryginalną fabułę i klimat, ale też reżyserię i grę aktorską. Główną rolę w produkcji zagrała Maika Monroe, która ponownie połączy siły z reżyserem, by nakręcić sequel produkcji.

"They follow" zapowiedziane na 2027 rok

Informacja o tym, że kultowy już horror doczeka się kontynuacji pojawiła się w 2023 roku, ale dopiero niedawno główna aktorka potwierdziła, że scenariusz jest gotowy, a zdjęcia zaplanowane na lato. Podobno dopiero niedawno udało się uzyskać dofinansowanie, zarówno ze środków europejskich, jak i amerykańskich. Akcja kontynuacji ma rozgrywać się dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. Wstępnie premiera zaplanowana jest na 2027 rok.

"David jest genialny. Naprawdę genialny. [...] On nigdy nie stworzyłby kontynuacji, gdyby nie sądził, że przebije oryginał" - mówiła aktorka w jednym z wcześniejszych wywiadów.

"Czytanie [scenariusza] było najbardziej szaloną rzeczą na świecie" - dodała.

Na razie nie znamy polskiego tytułu nadchodzącej produkcji. Angielska wersja brzmi "They follow" i nawiązuje do pierwowzoru "It follows".

