Ten horror podbił cały świat. Nadchodzi kontynuacja

Kinga Szarlej

Świetna wiadomość dla fanów oryginalnych horrorów! Reżyser David Robert Mitchell i aktorka Maika Monroe ponownie łączą siły przy kontynuacji filmu "Coś za mną chodzi". Co wiemy?

Scena z filmu "Coś za mną chodzi"; młoda kobieta z opatrunkiem na ręce stoi przy niebieskiej barierce na tle drzew.
"Coś za mną chodzi" (2014)materiały prasowe

"Coś za mną chodzi" podbiło świat

"Coś za mną chodzi" to niezależny amerykański horror, który debiutował w 2014 roku, a jego reżyserem jest David Robert Mitchell. Opowiada historię 19-letniej Jay Height, którą po przypadkowym spotkaniu z nieznajomym, zaczynają prześladować przerażające wizje i tajemnicza, nieodłączna istota. Z pomocą grupy przyjaciół, Jay stara się znaleźć sposób na przetrwanie oraz na powstrzymanie mrocznej siły, która nieustannie ją ściga.

Od tamtego czasu film stał się jednym z najchętniej oglądanych horrorów - ze względu na swoją oryginalną fabułę i klimat, ale też reżyserię i grę aktorską. Główną rolę w produkcji zagrała Maika Monroe, która ponownie połączy siły z reżyserem, by nakręcić sequel produkcji.

"They follow" zapowiedziane na 2027 rok

Informacja o tym, że kultowy już horror doczeka się kontynuacji pojawiła się w 2023 roku, ale dopiero niedawno główna aktorka potwierdziła, że scenariusz jest gotowy, a zdjęcia zaplanowane na lato. Podobno dopiero niedawno udało się uzyskać dofinansowanie, zarówno ze środków europejskich, jak i amerykańskich. Akcja kontynuacji ma rozgrywać się dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. Wstępnie premiera zaplanowana jest na 2027 rok.

"David jest genialny. Naprawdę genialny. [...] On nigdy nie stworzyłby kontynuacji, gdyby nie sądził, że przebije oryginał" - mówiła aktorka w jednym z wcześniejszych wywiadów.

"Czytanie [scenariusza] było najbardziej szaloną rzeczą na świecie" - dodała.

Na razie nie znamy polskiego tytułu nadchodzącej produkcji. Angielska wersja brzmi "They follow" i nawiązuje do pierwowzoru "It follows".

Zobacz też: Nominowany do Oscara za efekty specjalne w "Jurassic World" jest Polakiem! "Bardzo się cieszę, że dostałem obywatelstwo"

Operator z Hollywood: „Brak nominacji do Oscara dla Łukasza Żalą to brak gustu”Marcin ZaborskiINTERIA.PL
