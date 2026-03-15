O miano najlepszego filmu 2025 roku zmierzy się dziesięć filmów. Przewiduje się, że walka w najważniejszych kategoriach rozegra się między "Jedną bitwą po drugiej" Paula Thomasa Andersona oraz "Grzesznikami" Ryana Cooglera. Pierwszy obraz otrzymał 13 nominacji, drugi aż szesnaście - najwięcej w historii nagrody.

Po 9 nominacji otrzymały "Frankenstein" Guillermo del Toro, "Wartość sentymentalna" Joachima Triera i "Wielki Marty" Josha Safdie. Z kolei "Hamnet" Chloé Zhao ma szansę na osiem statuetek, w tym za kostiumy dla Małgorzaty Turzańskiej.

W tym roku po raz pierwszy zostaną przyznane nagrody za casting. Tym samym liczba kategorii wzrosła do 24.

98. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się w Dolby Theatre w Hollywood w Los Angeles. Poprowadzi ją komik Conan O'Brien.

15 marca o godzinie 23.30 na kanale CANAL+ Premium rozpocznie się transmisja z czerwonego dywanu. Gala zacznie się o północy i potrwa do 4.05 rano.