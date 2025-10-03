"Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

Internet nie dawał im szans. Od samego początku mierzyli się z falą krytyki, plotek i podważania ich uczuć. Karol Wiśniewski i Weronika Sowa to jedni z najpopularniejszych twórców w polskiej sieci - międzypokoleniowy symbol internetu. Od lat na szczycie. Tak samo długo na językach. Choć nagrali setki lifestylowych filmów, dopiero teraz, po raz pierwszy wpuszczają kamery tam, gdzie do tej pory dostęp mieli tylko najbliżsi.

Dokument "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" odsłania kulisy powstawania ich największych przedsięwzięć, presję czasu i oczekiwań widowni, ale też ciepło codziennych gestów i rozmów, które budują prawdziwą relację. To autentyczny portret "power couple", historia wspólnej pasji i ambicji, która udowadnia, że prawdziwe uczucie przetrwa każdy sztorm, a rodzina i sukces mogą iść w parze.

"Skarbek"

Krystyna Skarbek? Polka. Pierwsza kobieta szpieg w historii brytyjskiego wywiadu. Stała się inspiracją dla Iana Fleminga - autora powieści o Jamesie Bondzie. Już za życia stała się legendą. Jej zagadkową i pełną zwrotów akcji biografię na wielki ekran postanowił przenieść brytyjski reżyser i scenarzysta James Marquand. W tytułową rolę wcieliła się Morgane Polański - córka Romana Polańskego i Emmanuelle Seigner.

"Skarbek" to porywający thriller szpiegowski. Film pokazuje mroczny świat, w którym żyła tytułowa bohaterka. Jej pierwszą i ostatnią misję podczas II wojny światowej. W jego obsadzie znalazły się gwiazdy światowego formatu - poza wspomnianą już Morgane Polański - m.in. Malcolm McDowell, Steven Waddington, Frederick Schmidt oraz Ingvar Sigurðsson. Na wielkim ekranie zobaczymy też najbardziej utalentowanych i cenionych polskich aktorów, a wśród nich m.in. Agatę Kuleszę, Piotra Adamczyka, Piotra Trojana oraz Jacka Belera.

"Skomplikowani"

Carey (Kyle Marvin), główny bohater komedii "Skomplikowani" , to miły gość... na krawędzi załamania nerwowego. Przed chwilą przyjął najcięższy cios - jego ukochana żona Ashley (Adria Arjona) zażądała rozwodu. Leżący na deskach Carey musi szybko znaleźć sposób na pozbieranie swojego życia do kupy. W nadziei na dobrą radę odwiedza zaprzyjaźnione małżeństwo Julie (Dakota Johnson) i Paula (Michael Angelo Covino), którzy od lat żyją w szczęśliwym, otwartym związku. I tu przychodzi olśnienie: skoro Ashley go już nie chce, a Paul i Julie nie hołdują wierności, po co daleko szukać pocieszenia, skoro można znaleźć je w ramionach pięknej... Julie.

Plan wydaje się wprost idealny i wszystko układa się nadzwyczaj przyjemnie do chwili, gdy wybucha emocjonalna bomba. Paul dostaje szału, gdy odkrywa, że jego piękna żona świetnie się bawi z jego najlepszym przyjacielem. Z kolei Carey wciąż nie może zapomnieć o Ashley, która bez skrupułów korzysta ze świeżo odzyskanej wolności. Życie całej czwórki pogrąży się w chaosie, jeśli nie odkryją wreszcie o co tak naprawdę chodzi w miłości.

"Kontinental '25"

Akcja nowego filmu Radu Jude ("Aferim!", "Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata") zatytułowanego "Kontinental '25" rozgrywa się w stolicy Transylwanii - Klużu. Orsolya pracuje tam jako komorniczka i ma do rozwiązania sprawę Iona. Mężczyzna jest byłym sportowcem, który popadł w alkoholizm i bezdomność, od dłuższego czasu nie mogąc znaleźć sobie stałego schronienia. Z piwnicy, którą tymczasowo zajmuje, też musi się wynieść, ponieważ w niedługim czasie w tym miejscu powstanie luksusowy hotel Kontinental.

Przeprowadzona przez Orsolyę eksmisja ma jednak tragiczne konsekwencje. Wydarzenia te bardzo mocno wpływają na kobietę, pogrążając ją w poważnym kryzysie egzystencjalnym. Orsolya musi się skonfrontować z poczuciem winy oraz z pytaniami o odpowiedzialność jednostki w coraz bardziej opresyjnej, także pod względem ekonomicznym, rzeczywistości.

"Droga do Vermiglio"

"Droga do Vermiglio" to poruszająca rodzinna saga, uhonorowana Wielką Nagrodą Jury na festiwalu w Wenecji oraz sześcioma statuetkami prestiżowej nagrody David di Donatello - włoskiego odpowiednika Oscara. Ten oszałamiający wizualnie dramat stał się jednym z największych wydarzeń włoskiego kina ostatnich lat. Reżyserka Maura Delpero - czerpiąc inspirację z historii własnej rodziny - tworzy intymną, ale uniwersalną opowieść o miłości, zdradzie, przemijaniu i nadziei. Osadzony w surowym, a zarazem przepięknym krajobrazie włoskich Alp film przenosi widzów do roku 1944, ukazując życie zamkniętej społeczności w cieniu wielkiej historii.

Ostatnie miesiące II wojny światowej. Spokojne życie mieszkającej w górskiej wiosce Vermiglio rodziny zakłóca pojawienie się młodego żołnierza, który dezerteruje z armii i szuka schronienia z dala od wojennego frontu. Mężczyzna nawiązuje romans z najstarszą córką miejscowego nauczyciela. Ich związek staje się katalizatorem przemian, zarówno w samej rodzinie, jak i w lokalnej społeczności, ujawniając długo skrywane emocje, tajemnice i konflikty.

"Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai: Licz do czterech"

Raz, dwa trzy - Lasse i Maja wracają do gry! Tym razem czeka na nich strrrasznie fajna zagadka, która poprowadzi ich do tajemnicy starej maskotki zawodów w Valleby. "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai: Licz do czterech" , film inspirowany bestsellerową serią książek Martina Widmarka i Heleny Willis, opublikowaną w Polsce przez Wydawnictwo Zakamarki, to wyjątkowo wciągająca historia detektywistyczna z dreszczykiem w sam raz na październikową pogodę!

Po 13 długich latach do Valleby wracają zawody, w których nagrodą jest duża suma pieniędzy. Na kilka dni przed startem dochodzi do kontuzji jednego z zawodników. Wkrótce mają miejsce kolejne wypadki. Czy ktoś za nimi stoi? Czy ma to związek ze starą legendą maskotki tych zawodów? Lasse i Maja, dwójka najsłynniejszych młodych detektywów, rozpoczynają śledztwo! Zagadka szybko okazuje się jednak bardziej zawiła i mroczniejsza niż im się wydawało. Do tego Maja i Lasse zaczynają wątpić w sens swojej współpracy. Czy zdołają zapobiec kolejnym niebezpiecznym wydarzeniom i czy uda im się uratować nie tylko zawody, ale i swoją przyjaźń? Czy Biuro Detektywistyczne przetrwa.

"Super Charlie"

Dziesięcioletni Wille, o którym opowiada szwedzka animacja fantasy "Super Charlie" , od zawsze marzył, by zostać superbohaterem i walczyć ze złem u boku swojego taty - odważnego policjanta. Wszystko się zmienia, gdy na świecie pojawia się jego młodszy brat, Charlie. Nie dość, że całkowicie kradnie uwagę rodziców, to jeszcze... posiada supermoce!

Kiedy miastu zaczyna grozić niebezpieczeństwo ze strony szalonego naukowca i przebiegłego superprzestępcy, bracia - choć zupełnie różni - muszą połączyć siły. Czy zazdrosny starszy brat i niemowlę z nadzwyczajnymi mocami zdołają ocalić miasto?