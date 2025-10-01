Krystyna Skarbek: Wymarzona bohaterka

Krystyna Skarbek jest wymarzoną filmową postacią. Wychowana w rodzinie polskiego ziemianina i żydowskich bankierów, uczestniczka konkursu Miss Polonia w 1930 roku. Arystokratka i uwodzicielka mężczyzn. Jej drugim mężem był pisarz i podróżnik, z którym wyjechała na placówkę dyplomatyczną do Kenii. Tam oboje dowiedzieli się o napadzie Niemiec na Polskę w 1939 roku. Po separacji z mężem Skarbek wyjechała z Francji do Anglii, gdzie zgłosiła się do służby w agencji brytyjskiego wywiadu SOE, powołanej przez Winstona Churchilla do dywersji na niemieckich tyłach. Tak stała się agentką o imieniu Christine Granville. Szybko trafiła do Budapesztu, a następnie w 1944 roku zrzucono ją na spadochronie w południowej Francji, gdzie pomagała tamtejszym partyzantom, doprowadzając do wykupienia ich z rąk gestapo. Miała przekonać niemieckiego dowódcę, że jest siostrzenicą brytyjskiego generała Montgomery'ego. To tylko mały fragment jej brawurowych akcji. Po wojnie podzieliła los wielu polskich żołnierzy bez brytyjskiego obywatelstwa, którzy zostali na Wyspach.

Dostała podziękowania Churchilla, który nazywał ją "swoim ulubionym wywiadowcą" plus 100 funtów odprawy. Za swoją służbę otrzymała m.in. Order Imperium Brytyjskiego i francuski Krzyż Wojenny. Nie przełożyło się to na jej sytuacją materialną, więc pracowała jako sprzątaczka, pokojówka, stewardesa i sprzedawczyni w Harrodsie. Krąży teoria, że Ian Fleming, z którym miała mieć romans, oparł na niej postać Vesper Lynd z pierwszej powieści o Jamesie Bondzie "Casino Royale". Skarbek została zasztyletowana 15 czerwca 1952 roku w Londynie przez zakochanego w niej Dennisa Muldowneya. Jej śmierć do dziś budzi kontrowersje i liczne pytania o prawdziwe motywy sprawcy.

Kino szpiegowskie w genach? Niestety nie!

Arystokratka, modelka, as wywiadu, zaś w tle sam James Bond! Krystyna Skarbek jest postacią, o której powinno powstać kilka hollywoodzkich filmów. Niestety za historię wziął się James Marquand, który bardziej niż z dokonań reżyserskich, znany jest z tego, że jest synem Richarda Marquanda, reżysera m.in. "Powrotu Jedi". Ojciec reżysera i scenarzysty "Skarbka" nakręcił też jeden z najciekawszych filmów szpiegowskich lat 80. XX wieku pt. "Igła" z Donaldem Sutherlandem w roli niemieckiego szpiega działającego w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. Może producenci uznali, że James Marquand ma kręcenie szpiegowskiego kina w genach?

Niestety, nie ma, choć widać w poszczególnych scenach, że przy dobrym scenariuszu Marquand mógłby nakręcić co najmniej przyzwoite przygodowe kino szpiegowskie osadzone w czasie II wojny światowej. Budżet wynoszący około 10 mln dolarów nie jest imponujący, jak na taki rodzaj produkcji, ale mając intrygującą obsadę, składającą się z legendarnego Malcolma McDowella ("Mechaniczna pomarańcza") i obiecującej Morgane Polanski (córka Romana Polańskiego i Emmanuelle Seigner) w roli Krystyny Skarbek oraz znakomitych polskich aktorów w epizodach (Piotr Adamczyk, Agata Kulesza, Piotr Trojan), ten film miał potencjał. Szczególnie, że pracowali przy nim naprawdę doświadczeni w kinie historycznym polscy filmowcy. Kostiumy są dziełem Magdaleny Rutkiewicz-Luterek ("Legiony", "Obława", "Wołyń"), scenografia jest autorstwa Pawła Jastrzębskiego ("Kamerdyner", "Breslau"), zaś montował zaś Przemysław Chruścielewski ("Żeby nie było śladów"). Budżet przyzwoity, jak na historyczne kino kręcone w Polsce, doświadczona ekipa i ciekawa obsada. Co poszło nie tak?

Największym problemem "Skarbka" jest jego ekspozycja i cały pierwszy akt. Marquand zupełnie nie wie, czy kręci film przygodowy, dramat szpiegowski czy może kino zemsty osadzone podczas II wojny światowej. Ba, pojawiają się tutaj nawet senne koszmary rodem z horroru. Pierwsza część filmu jest totalnie bałaganiarska. Nie wiemy, dlaczego Skarbek decyduje się na pracę dla wywiadu, niejasne jest skąd w niej tak wielka siła psychiczna i fizyczna. Widzimy, jak na jej oczach esesman (Piotr Adamczyk) zabija w kościele jej matkę (Agata Kulesza), co napędza Skarbek do osobistej vendetty, która ma miejsce w finale. Problem w tym, że dynamika całego filmu do takiego rozwiązania nijak nie prowadzi.

Gatunkowe klocki do siebie nie pasują

"Skarbek" jest filmem źle napisanym. Część postaci jest wyjęta z gatunkowego kina szpiegowskiego (tajemniczy McDowell w płaszczu z kina noir), a część z realistycznych filmów wojennych. Dialogi bywają patetyczne (nie musi to być zarzut w kinie wojennym), by potem osunąć się w powierzchowne psychologizowanie. Od połowy filmu Marquand radzi sobie już lepiej jako reżyser. Relacja ulubionej agentki Churchilla z francuskim partyzantem granym przez znanego z wielu hollywoodzkich produkcji ("Liga sprawiedliwości", "Wiking", "Everest") islandzkiego aktora Ingvara Eggerta Sigurðssona jest przejmująca i emocjonująca, jak przystało na wojenne kino. Sama finałowa kara, jaką francuski lud wymierza głównemu czarnemu charakterowi też jest rozegrana zgodnie z prawidłami kina zemsty.

Co jednak z tego, skoro te różne gatunkowe klocki nie pasują do całej układanki i sprawdzają się wyłącznie jako oddzielne sceny? Morgane Polański próbuje tworzyć obraz silnej kobiety, grającej z jednej strony swoim seksapilem i inteligencją, ale będącej jednocześnie prześladowaną przez obraz zabijanej na jej oczach matki. Problem w tym, że jej postać jest niekonsekwentnie rozwijana. Jest superbohaterką czy zwykłą kobietą, która przez niezwykłe okoliczności dokonuje heroicznych rzeczy? Czy "Skarbek" to kino przygodowe o zabijaniu złych nazistów, które ma nam dać rozrywkę, czy może opowieść o osobistych konsekwencjach pracy szpiega?

Marquand nie idzie ani w jedną, ani w drugą stronę, co powoduje wrażenie naskórkowości poszczególnych elementów. Może film został skrócony w ostatniej fazie? Pierwsza część wygląda jak zrębek logicznej całości. Problem w tym, że Skarbek jest fascynującą postacią, a jej obraz jest zbudowany na tyle powierzchownie, iż trudno się jej losami ekscytować. Niemniej jednak cieszę się, że główną rolę zagrała Morgane Polański, która formalnie zadebiutowała w "Pianiście" w reżyserii swojego taty. Jak widać nazwisko Polański jest nieodłącznie związane z polskim kinem historycznym. Może zaowocuje to kolejnymi projektami? Morgane wyreżyserowała już kilka krótkich metraży, a wieść niesie, że mistrz Roman następny film będzie kręcił w Polsce...

5/10

"Skarbek" (The Partisan), reż. James Marquand, Wielka Brytania, Polska, USA 2025, dystrybutor: Media Squad, premiera kinowa: 3 października 2025 roku.