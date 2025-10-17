Młody aktor wygląda jak Sylvester Stallone. Tak powstawał "Rocky"

"Rocky" Johna G. Avildsena był przełomem w karierze Stallone’a. Aktor, który wcześniej grał ogony, napisał jego scenariusz i nalegał, by to on wcielił się w tytułową rolę. Zagroził się nawet, że w razie odmowy nie sprzeda swojej fabuły.

Kosztujący zaledwie 1,1 miliona dolarów film zarobił 225 milionów i okazał się największym hitem 1976 roku. Otrzymał też trzy Oscary – za produkcję roku, reżyserię i montaż. Stallone miał szansę na statuetkę za rolę pierwszoplanową i scenariusz oryginalny.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Anthony Ippolito. Wygląda jak Stallone?

Dla 25-letniego Ippolito nie jest to pierwsza rola wielkiej gwiazdy Hollywood. W serialu "The Offer" z 2022 roku wcielił się w młodego Ala Pacino. Wielu komentujących uważa, że na planie "I Play Rocky" wygląda identycznie jak Stallone w 1976 roku.

Zdjęcie Anthony Ippolito / Kevin Winter / Staff / Getty Images

"I Play Rocky". Twórcy

Za kamerą "I Play Rocky" stanął Peter Farrelly, twórca "Green Book". Scenariusz napisał Peter Gamble. Poza Ippolito w rolach głównych zobaczymy Stephana Jamesa jako aktora Carla Weathersa, Matta Dilliona jako Franka Stallone’a Sr, P.J. Byrne’a i Toby’ego Kebbella jako producentów Irwina Winklera i Roberta Chartoffa oraz Jaya Duplassa jako reżysera Johna G. Avildsena.

Stallone nie jest związany z filmem "I Play Rocky". Nie pobłogosławił projektu, ale też nie skrytykował faktu jego powstania. Zapowiedział, że na pewno go obejrzy i wtedy wyrazi swoje zdanie. Produkcja nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.

