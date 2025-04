Balinska przyszła na świat 4 października 1996 roku w Londynie. Jej ojciec to Kazimierz Baliński-Jundziłł, polski hrabia, przedsiębiorca i muzyk. Jej matką jest Lorraine Pascale, wywodząca się z Jamajki modelka i gospodyni programów kulinarnych.

Ella Balinska stara się o polskie obywatelstwo

W rozmowie z Hładkim Balinska zapewniła, że nie zapomina o swoich korzeniach. "Słychać je w moim imieniu. Mam na imię Ella, ale nazywają mnie Elżbietą. I oczywiście nazwisko jest bardzo polskie" - przyznała. Dodała, że nie jest do końca pewna pochodzenia swojego nazwiska.

Ostatnio jest to dla niej szczególne ważny temat, ponieważ ubiega się o polskie obywatelstwo. "Z całą pewnością korzenie rodziny są w Polsce i szczerze mówiąc, jest cudownie, gdy powoli poznaję historię i zdobywam wiedzę o pochodzeniu bliskich" - mówiła. Dodała, że w naszym kraju wciąż mieszkają członkowie jej rodziny. "Nasi bliscy dużo się przeprowadzali, ale wiem, że ze strony mojego ojca jest w Polsce kilka osób".

Ella Balinska była jednym z nowych "Aniołków Charliego"

Balinska początkowo skupiała się na karierze sportowej. Ostatecznie zdecydowała się jednak na aktorstwo. W 2015 roku zaczęła uczęszczać do Arts Educational School w Chiswick. Następnie szlifowała swój warsztat w Guildford School of Acting. W pierwszych latach kariery grała przede wszystkim w krótkich metrażach. Przełomem okazały się "Aniołki Charliego" Elizabeth Banks z 2019 roku. Akcja filmu rozgrywała się w tym samym świecie przedstawionym, co popularny serial telewizyjny z lat 70. pod tym samym tytułem.

W lutym 2025 roku do polskich kin trafił jej najnowszy film "Naznaczeni" Nicka Cassavetesa, twórcy kultowego "Pamiętnika". "Reżyser filmu Nick Cassavetes pokazał mi scenariusz w trakcie naszego spotkania i od razu powiedział, że chce mnie w obsadzie. Wyjaśniał, że to nie jest typowy dramat czy romantyczna historia. To historia z pazurem" - wspominała.

Na premierę czeka thriller "The Occupant", w którym Balinska zagrała główną rolę. Aktorka przygotowuje się właśnie do występu w dreszczowcu "The Horror Game".