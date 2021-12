Akcja filmu "Mistrz" rozgrywa się w początkowym okresie funkcjonowania obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przedwojenny mistrz Warszawy w wadze koguciej Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski ( Piotr Głowacki ), trafił do niego w pierwszym transporcie w 1940 roku. Więzień 77, bo takim numerem został oznaczony, stoczył podczas 3-letniego pobytu kilkadziesiąt zwycięskich pojedynków na ringu, w których stawką było jego życie. Dla współwięźniów stał się symbolem nadziei na przetrwanie i pokonanie nazistowskiego terroru.



Piotr Głowacki schudł szesnaście kilogramów

Czternaście miesięcy intensywnego treningu i diety, nauka boksu, zrzucenie szesnastu kilogramów wagi - tak wyglądały przygotowania Piotra Głowackiego do wymagającej roli pięściarza z obozu koncentracyjnego Auschwitz.

"Wiadomo było, że walki są integralną częścią dramaturgii filmu i postaci, więc nie chcieliśmy posiłkować się dublerami. Ta decyzja, którą podjęliśmy z głównym koordynatorem kaskaderskim i mojego przygotowania Maciejem A. Maciejewskim, ustawiła przebieg prac. Musiałem skupić się na ciele, które będzie eksponowane w większości scen. Film jest obrazem i widza nie oszukasz. Zarówno sylwetka, jak i walki musiały być przekonujące" - mówi Piotr Głowacki.



I dodaje, że ponad rok był na specjalnej diecie.

"Przez czternaście miesięcy byłem na diecie pudełkowej. Jadłem pięć posiłków, 1500 kcal dziennie. Pod względem kondycyjnym musiałem przygotować się tak, by podołać trudom realizacji scen walk - pięć dni zdjęciowych po dwanaście godzin w ringu. Do tego dochodził trening pięściarski z Konradem Ostrowskim. Przeszedłem szkolenie od poziomu zerowego. Zaczynaliśmy od kroku podstawowego, postawy i drabinki. Co trening dochodziły kolejne ciosy, a w końcu sparingi, które dały mi poczucie, że rzeczywiście istnieje możliwość, żeby być szybszym od pięści. W pięściarstwie patrzysz na człowieka i przewidujesz jego działania. To inteligentna rozgrywka, jak bardzo szybkie szachy. Mistrzowie wiedzą, gdzie ich przeciwnik będzie za cztery ruchy. Tak działał Tadeusz Pietrzykowski, był wirtuozem uniku" - podkreśla aktor.



Oprócz Piotra Głowackiego w filmie wystąpili: Grzegorz Małecki , Marcin Bosak , Marian Dziędziel , Piotr Witkowski , Rafał Zawierucha , Marcin Czarnik i Jan Szydłowski.

"Mistrz": Opowieść o niezwykłym człowieku

"Mistrz" jest pełnometrażowym debiutem fabularnym Macieja Barczewskiego ("My Pretty Pony"), zarazem autora scenariusza do filmu. Za zdjęcia odpowiada Witold Płóciennik, scenografię przygotowała Ewa Skoczkowska, autorem muzyki jest Bartosz Chajdecki.



"'Mistrz'" to przede wszystkim opowieść o niezwykłym człowieku, który dzięki swoim umiejętnościom nie tylko walczył o życie w miejscu zagłady, ale również dawał innym nadzieję, że ich oprawcy nie są niepokonani" - mówi reżyser Maciej Barczewski.



W grudniu 2020 roku film wziął udział w konkursie głównym 45. FPFF w Gdyni. "'Mistrz' jest najlepszym polskim dramatem bokserskim" - pisał w trakcie festiwalu Kuba Koisz. "Uniwersalna opowieść o człowieczeństwie i godności w czasach bez grama nadziei. Piotr Głowacki w roli Tadeusza Pietrzykowskiego to wielka aktorska kreacja" - podkreślała Karolina Korwin Piotrowska.



