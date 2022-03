Pochodząca z Malezji Michelle Yeoh osiągnęła w Hollywood niemały sukces. 59-letnia gwiazda ma na koncie występy w takich kinowych hitach, jak "Przyczajony tygrys, ukryty smok" , "Jutro nie umiera nigdy" czy "Wyznania gejszy" . Yeoh za swoje role zdobyła nominacje do nagród BAFTA, Satelity i Saturna.



Okazuje się, że niewiele brakowało, a znana dziś międzynarodowej widowni aktorka przedwcześnie zakończyłaby swoją karierę. Jak zdradziła w rozmowie z "The Hollywood Reporter", na planie dramatu "Kaskaderka" z 1996 roku doznała groźnego wypadku - wykonując skomplikowane akrobacje omal nie złamała kręgosłupa. Incydent ten sprawił, że Yeoh zaczęła poważnie zastanawiać się nad porzuceniem aktorstwa i rezygnacji z marzeń o pracy w Fabryce Snów.



"Moi przyjaciele mówili mi po wypadku: 'Wiemy, że lubisz to, co robisz, ale to szaleństwo. Martwimy się o ciebie, ale jesteś jedyną osobą, która może sobie pomóc'. Pytałam wtedy samą siebie: 'Dlaczego właściwie to robię? Czy warto się tak narażać? A jeśli kiedyś naprawdę poważnie ucierpię w czasie pracy?'. Przechodziłam poważny egzystencjalny kryzys" - ujawniła gwiazda.

Do akcji wkroczył wówczas Quentin Tarantino , który podczas swojej wizyty w Hongkongu umówił się z nią na spotkanie. Yeoh zgodziła się na pięć minut rozmowy twarzą w twarz. "Usiadł u moich stóp i powiedział, że widział wszystkie filmy z moim udziałem, a następnie opisał swoje ulubione sekwencje, klatka po klatce. Po tej rozmowie poczułam, że wracam do życia. Nigdy tego nie zapomnę. To był punkt zwrotny. Dzięki niemu zrozumiałam, że kocham to, co robię i pozbyłam się wątpliwości" - wyznała aktorka.

Zaledwie rok później Yeoh zagrała w filmie o przygodach Jamesa Bonda zatytułowanym "Jutro nie umiera nigdy". Występem tym przypieczętowała swój gwiazdorski status. Najnowszym zawodowym projektem aktorki jest film science fiction "Wszystko wszędzie naraz" w reżyserii Daniela Kwana i Daniela Scheinerta , w którym zagrała główną rolę. Produkcja opowiada o borykającej się z trudami codzienności kobiecie w średnim wieku, która przypadkowo trafia na klucz do "multiwersum": sieci przecinających się ze sobą światów. Bohaterka będzie musiała stawić czoła mrocznym siłom, by uratować to, co dla niej najcenniejsze: rodzinę. Tytuł trafi na ekrany kin już 25 marca.

Wideo "Wszystko wszędzie naraz": Polski zwiastun

