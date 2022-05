Rodzina Michelle Williams wkrótce się powiększy. Gwiazda takich produkcji, jak "Blue Valentine", "Mój tydzień z Marilyn" czy kultowe "Jezioro marzeń", ogłosiła w rozmowie z "Variety", że spodziewa się trzeciego dziecka. Aktorka i jej mąż, reżyser teatralny Thomas Kail, dwa lata temu powitali na świecie synka Harta. Wychowują oni również 16-letnią Matildę będącą owocem związku Williams i nieżyjącego już Heatha Ledgera . "To niesamowicie radosny czas. W miarę upływu lat zastanawiałam się, co jeszcze przygotował dla mnie los. I odkryłam, że ja i moi bliscy wciąż mamy szansę na szczęście i pomyślność. To swego rodzaju przypomnienie, że życie toczy się dalej. Nic nie motywuje bardziej do kreowania lepszego świata niż dziecko. To ostateczny akt twórczy" - powiedziała aktorka.

Michelle Williams robi przerwę od aktorstwa

41-letnia gwiazda ogłosiła przy okazji, że w najbliższym czasie planuje odpocząć od aktorstwa. "Zastanawiałam się nad tym, ale ostatecznie stwierdziłam, że prawdopodobnie będę zbyt zmęczona. Wolę skupić się na rodzinie" - zaznaczyła dwukrotna zdobywczyni Złotego Globu. Williams i Kail poznali się podczas pracy nad głośnym miniserialem "Fosse/Verdon" z 2019 roku. Między odtwórczynią głównej roli a reżyserem natychmiast zrodziło się uczucie. Para zaręczyła się po kilku miesiącach związku, a zaledwie rok później wzięła potajemny ślub. W sieci krążyły plotki, że najstarsza córka aktorki zeswatała mamę z jej obecnym małżonkiem. Williams wyjawiła przed laty, że po śmierci Ledgera nie straciła wiary w to, że w przyszłości uda jej się zaznać szczęścia u boku kogoś innego. "Nigdy nie zrezygnowałam z miłości" - zapewniła w rozmowie z "Vanity Fair".

Michelle Williams: Jeremy Strong wspierał ją po śmierci Heatha Ledgera

Williams i Ledger poznali się na planie oscarowego dramatu "Tajemnica Brokeback Mountain" z 2005 roku. Wkrótce potem urodziła się im córka. Ledger zmarł w styczniu 2008 roku w wyniku przypadkowego przedawkowania leków nasennych. Williams, która przeżywała żałobę po zmarłym ukochanym na oczach całego świata, opiekowała się 2-letnią wówczas Matildą. Aktorka mogła na szczęście liczyć na wsparcie kolegi po fachu, a prywatnie bliskiego przyjaciela, Jeremy’ego Stronga . Gwiazdor "Sukcesji" wprowadził się do niej, by pomóc jej zajmować się córką.

"Jeremy zdołał udźwignąć ciężar złamanego serca dziecka i był wystarczająco wrażliwy, by wiedzieć, jak do niego dotrzeć poprzez zabawę i wygłupy. Matilda dorastała bez ojca, ale miała to szczęście, że dorastała z Jeremym" - dodała aktorka.

