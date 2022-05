Film "Król rozrywki" , inspirowany losami legendarnego P.T. Barnuma, w którego rolę wcielił się Hugh Jackman , opowiada o narodzinach amerykańskiego przemysłu rozrywkowego. W rolach głównych, obok Jackmana i Williams, wystąpili też m.in. Zac Efron, Rebecca Ferguson oraz Zendaya. Skomponowana specjalnie dla filmu piosenka "This Is Me" została nominowana do Oscara, ale ostatecznie przegrała z utworem "Remember Me" z animowanego Coco.

Reklama

Michelle Williams: Kocham film "Król rozrywki"

I to właśnie wypełniona hitami ścieżka dźwiękowa zapewniła popularność "Królowi rozrywki", który mimo to wciąż nie doczekał się kontynuacji. Na taką liczą jednak występujący w filmie Graceya aktorzy. Wciąż mają nadzieję na to, że w końcu doczekają się propozycji udziału w filmie "Król rozrywki 2". "Wystąpiłabym w drugiej części bez zawahania. Pierwsza część dała wiele radości dużej liczbie osób. A uszczęśliwianie innych jest warte poświęcenia twojego czasu. Naprawdę kocham ten film. Moja córka Matilda nuci piosenki z niego, a moja mama ciągle słucha jego ścieżki dźwiękowej" - wyznała Michelle Williams w rozmowie z portalem "Variety".

Do tej deklaracji koleżanki po fachu odniósł się w innym wywiadzie Hugh Jackman. "Jeśli dokładnie przyjrzycie się mojej filmografii, zauważycie, że jestem totalnym przeciwnikiem sequeli w każdej możliwej formie. Nie wystąpię w więcej niż dziewięciu częściach cyklu!" - zażartował aktor w rozmowie z magazynem "People" w odpowiedzi na pytanie, czy chciałby zagrać w kontynuacji "Króla rozrywki".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Król rozrywki" [trailer 2] materiały dystrybutora

Póki co jednak nic nie wskazuje na to, że druga część filmu w reżyserii Michaela Graceya powstanie. Gwiazdy tej produkcji można jednak oglądać w innych projektach. Michelle Williams ukończyła zdjęcia do najnowszego filmu Stevena Spielberga zatytułowanego "The Fabelmans", zagrała też w nowym komediodramacie Kelly Reichardt "Showing Up". Z kolei Hugh Jackman wystąpił w roli głównej w dramacie "The Son" twórcy oscarowego "Ojca", Floriana Zellera.

Zobacz też:

"Boscy": Uszczypliwa satyra na branżę filmową [recenzja]

Juliusz Machulski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublin

Chris Rock wreszcie skomentuje atak Willa Smitha na Oscarach