Nabierają rozpędu prace nad filmami kończącymi tzw. Fazę 6. MCU. Podobnie do kończących Fazę 4. filmów "Avengers: Wojna i granic" oraz "Avengers: Koniec gry", zakończą ją dwie produkcje. Najpierw 2 maja 2025 roku do kin trafi film "Avengers: The Kang Dynasty" ("Avengers: Dynastia Kanga"), a później "Avengers: Secret Wars". Pierwszy z nich wyreżyseruje Destin Daniel Cretton ( "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" ), nazwisko reżysera drugiego filmu nie zostało jeszcze ogłoszone. Znane jest natomiast nazwisko scenarzysty. Jak donosi portal Deadline, będzie nim Michael Waldron.

"Avengers": Filmy serii zarobiły już 7,5 miliarda dolarów

Jak zauważa portal Deadline, niezależnie od tego, kto zajmie się reżyserią filmu "Avengers: Secret Wars", będzie on musiał współpracować z Crettonem. Obydwa filmy będą bowiem powiązane ze sobą fabularnie i bardzo prawdopodobne jest to, że będą kręcone jednocześnie. Zmniejsza to koszty takich produkcji i umożliwi ich premiery w odstępie zaledwie pół roku.

Choć do premiery piątej i szóstej części "Avengersów" zostało stosunkowo niewiele czasu, zanim obydwa filmy trafią do kin, fani Marvela nie będą mogli narzekać na nudę. Najpierw na duże i małe ekrany trafi kilka produkcji Fazy 5. w tym m.in. trzecia część "Ant-Mana" , w której zadebiutuje ważna dla przyszłości uniwersum postać Kanga Zdobywcy grana przez Jonathana Majorsa.

Po zakończeniu Fazy 5., która nastąpi 26 lipca 2024 wraz z premierą filmu "Thunderbolts" , przyjdzie czas na kolejną fazę. Rozpocznie ją nowa ekranizacja komiksów o Fantastycznej Czwórce. W ramach tej fazy pojawi się "Deadpool 3", w którym do roli Wolverine’a powróci Hugh Jackman . Oczekiwania wobec filmów kończących Fazę 6. są ogromne. Cztery poprzednie części "Avengersów" zarobiły w kinach na całym świecie w sumie 7 i pół miliarda dolarów.

