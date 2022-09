"Deadpool 3": Kiedy premiera?

Premiera filmu o roboczym tytule "Deadpool 3" została zaplanowana na 6 września 2024 roku. Produkcja trzeciej części hitu znacznie skomplikowała się jednak po tym, jak studio Disneya przejęło wytwórnię 20th Century Fox. Tę samą, która wyprodukowała dwie pierwsze części "Deadpoola" . To ona posiadała prawa do ekranizacji komiksów wydawnictwa Marvel Comics z uniwersum X-Menów, którego częścią jest właśnie Wolverine.

Kontynuacja tego komiksowego świata mutantów sporo namieszałaby w skrupulatnie rozwijanym Kinowym Uniwersum Marvela (MCU).

Reklama

Z drugiej strony dołączenie popularnych X-Menów do MCU znacząco ułatwiłoby rozszerzenie tego komiksowego świata o znane i lubiane postaci. I z każdą nową produkcją Marvela i Disneya to rozwiązanie staje się coraz bardziej realne. Postaci z uniwersum X-Menów już bowiem pojawiają się w nowych produkcjach MCU i każde takie "odwiedziny" spotykają się z dużym zainteresowaniem fanów.

To, co na 2024 rok przygotowuje Ryan Reynolds i twórcy trzeciej części "Deadpoola", wygląda jednak na najodważniejsze wkroczenie mutantów do disneyowskiego świata Marvela.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Deadpool" [trailer 4] materiały dystrybutora

Hugh Jackman jako Wolverine w filmie "Deadpool 3"

Jak przystało na Reynoldsa, aktor ogłosił to w zabawnym filmiku udostępnionym w swoich mediach społecznościowych. Siedzący na kanapie gwiazdor poinformował, na jakim etapie są prace nad filmem "Deadpool 3".

"Od dłuższego już czasu pracujemy bardzo ciężko nad kolejnym 'Deadpoolem'. Pierwsze pojawienie się Deadpoola w MCU bez dwóch zdań musi być wyjątkowe. (...) Jest to wyjątkowe wyzwanie, które zmusiło mnie do spojrzenia w głąb siebie. I... nic nie wymyśliłem" - przyznaje Reynolds, parodiując patetyczne wypowiedzi celebrytów.

"Wpadliśmy jednak na jeden pomysł" - zdradza aktor, mają za sobą przechadzającego się Hugh Jackmana. "Hej, Hugh, chcesz jeszcze raz zagrać Wolverine'a?" - pyta Reynolds, na co otrzymuje oczekiwaną od dawna przez fanów odpowiedź: "Tak, pewnie, Ryan".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hugh Jackman: Pożegnanie z Wolverinem Bauer UK