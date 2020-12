Nie pojawi się w filmie "Ant-Man 3". Jest komentarz

Jedną z niewielu osób, które mogły być niezadowolone z zeszłotygodniowego zalewu nowych informacji dotyczących m.in. filmów i seriali Marvela, jest z pewnością Emma Fuhrmann. Aktorka, która w filmie "Avengers: Koniec gry" wystąpiła w krótkiej scenie jako córka superbohatera Ant-Mana, Cassie. W trzeciej części o przygodach Ant-Mana zastąpi ją jednak Kathryn Newton. Fuhrmann skomentowała na Twitterze tę decyzję.

Emmy Fuhrmann nie zobaczymy w trzeciej części "Ant-Mana" / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

"Chciałam wam podziękować za wszystkie bardzo miłe komentarze. Dziękuje wam za wsparcie. Znaczy ono dla mnie ogromnie dużo. Podobnie jak i wy, byłam bardzo smutna, gdy usłyszałam czwartkowe wiadomości. Mogę jedynie mieć nadzieję na to, że oznacza to coś innego, co czeka na mnie w przyszłości Kinowego Uniwersum Marvela. Zawsze będę wdzięczna za to, że mogłam być częścią rodziny Marvela i największego filmu wszech czasów. Zawód aktorki to nadal moja główna pasja i czekam na to, co przyniesie przyszłość. Całusy, Emma" - napisała Fuhrmann na swoim koncie na Twitterze.



Emma Fuhrmann pojawiła się w jednej ze scen filmu "Avengers: Koniec gry" w której wcieliła się w postać Cassie Lang, córki Scotta "Ant-Mana" Langa, który po pobycie w Wymiarze Kwantowym spotyka swoją starszą córkę w drzwiach ich domu. Dla niego rozłąka trwała tylko kilka godzin, dla niej w prawdziwym świecie - kilka lat. Na duży ładunek emocjonalny sceny i to, jak świetnie zagrała ją Fuhrmann, zwracają uwagę jej fani.

"Bez dwóch zdań szkoda, że nie zagrasz Cassie w kolejnych filmach, ale scena, w której wystąpiłaś była tak emocjonalna i tak świetnie zagrana. A wiesz, co mówi powiedzenie o jednych zamykających się drzwiach" - komentuje jeden z fanów aktorki, odnosząc się do porzekadła, które mówi, że gdy zamykają się jedne drzwi, to inne drzwi się otwierają.

Tymczasem w filmie "Ant-Man and The Wasp: Quantumania", którego premiera planowana jest na rok 2022, w rolę Cassie wcieli się znana z serialu "Wielkie kłamstewka" Kathryn Newton. Według wiarygodnych przypuszczeń fanów, Newton zagra nie tylko rolę Cassie, ale i superbohaterkę Stature, w którą się zamienia. Nastoletnia superbohaterka ma być w przyszłości jedną z członkiń grupy młodych superbohaterów wzorowanych na starszych Avengersach.