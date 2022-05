Powieść "W lwiej skórze" przypomina pod względem stylu, kompozycji, a częściowo także tematyki słynnego "Angielskiego pacjenta" .

Tu też mamy do czynienia z połączeniem romansu i prozy sensacyjnej, choć fabuła osadzona jest w całkowicie odmiennych realiach. Akcja utworu toczy się w pierwszej połowie XX wieku w Kanadzie i składają się na nią niezwykłe perypetie detektywa, zaginionego milionera, aktorki i siostry zakonnej. Losy tych i innych bohaterów, przedstawione w formie luźno rozrzuconych fragmentów i scen, tworzą piękną mozaikę z pogranicza jawy i snu – czytamy w oficjalnym opisie książki Ondaatje.

Reklama

Wideo youtube

"W lwiej skórze": Zasłużony scenarzysta

Autorem scenariusza filmu opartego na podstawie powieści "W lwiej skórze" jest Simon Beaufoy, autor nagrodzony Oscarem za scenariusz do filmu "Slumdog. Milioner z ulicy" . Produkcją zajmie się Robert Lantos, który przebywa obecnie w Cannes, gdzie promuje wyreżyserowany przez Davida Cronenberga film "Crimes of the Future".

"Podobnie jak w przypadku 'Crimes of the Future', również projekt filmu 'In the Skin of a Lion' rozwijałem przez ostatnie dwadzieścia lat, to jest od chwili, gdy przeczytałem wspaniałą książkę Michaela Ondaatje. Nasz film będzie produkcją ambitną i epicką. To wielka opowieść o walce klas i romansie, które rozgrywają się sto lat temu. Bardzo ciężkim zadaniem jest adaptacja książek Michaela. On sam wybrał Simona Beaufoya, by przedstawił jego powieść za pomocą języka filmu" – mówi Lantos.

Lantos nie kończy również współpracy z Cronenbergiem, dla którego wyprodukuje film "Consumed" będący ekranizacją powieści "Skonsumowana" tego reżysera. Poza tym będzie też producentem serialu "Rise of the Raven", opowiadający o bitwie pod Belgradem z 1456 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 16: Oskar Cyms INTERIA.PL

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Niewiarygodne, do czego się posunął, by zdobyć sławę. Wstrząsające sceny

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks