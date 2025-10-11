Megan Fox dołącza od obsady głośnego horroru! Wiemy, kogo zagra

"Pięć koszmarnych nocy": mroczna opowieść w opuszczonej restauracji

"Pięć koszmarnych nocy" to mroczna opowieść o Mike'u Schmidcie, który po utracie pracy musi znaleźć sposób, by zapewnić opiekę swojej siostrze, Abby. Los prowadzi go do opuszczonej restauracji "Freddy Fazbear’s Pizzeria", gdzie przyjmuje posadę nocnego stróża. Miejsce to, choć zamknięte lata temu po serii tajemniczych zaginięć, kryje sekrety. Na swojej pierwszej nocnej zmianie Mike odkrywa, że mechaniczne kukiełki - dawniej atrakcje pizzerii - ożywają po zmroku, stając się zagrożeniem. Wspólnie z Abby oraz miejscową policjantką Vanessą, muszą przetrwać pięć nocy pełnych niewyjaśnionych zjawisk.

Reklama

Film w reżyserii Emmy Tammi doczeka się kontynuacji i według zapowiedzi ma być jeszcze straszniejsza. Premiera według dziennikarzy planowana jest na 5 grudnia 2025 roku, a my otrzymaliśmy właśnie ekscytujące wieści.

Megan Fox dołącza do obsady "Pięciu koszmarnych nocy 2"

Najnowsze informacje donoszą, że Megan Fox udzieli swojego głosu nowej postaci, znanej graczom jako Toy Chica. Wraz z nią do obsady dołączyli także MatPat jako głos Toy Bonnie oraz Kellen Goff jako Toy Freddy.

Do swoich ról powrócą także Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Elizabeth Lail i Piper Rubio.

"Pięć koszmarnych nocy": zaskakujący sukces kasowy

Oparty na popularnej grze wideo horror, odniósł ogromny sukces kasowy w październiku 2023 roku, zarabiając 297 milionów dolarów na całym świecie, przy budżecie wynoszącym 30 milionów dolarów. Czy kontynuacja powtórzy ten sukces? Twórcy zapewne na to liczą, bo wiemy już, że powstanie także trzecie odsłona.