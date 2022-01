Maximilien Seweryn jest owocem związku Andrzeja Seweryna z libańską aktorką Mireille Maalouf. Była ona czwartą żoną polskiego aktora. Para wzięła ślub w 1988 roku, małżeństwo przetrwało do 2015 roku.

Aktorski debiut u Wajdy

Maximilien Seweryn zadebiutował przed kamerami w 2002 roku w "Zemście" Andrzeja Wajdy, w której jego ojciec wcielił się w postać Rejenta. Chłopiec pojawił się na ekranie w roli pomocnika kowala, jego występ był na tyle epizodyczny, że nie został nawet odnotowany w napisach końcowych.

Trzy lata później pojawił się jako członek chóru w zrealizowanym przez ojca spektaklu Teatru Telewizji "Antygona".

Dorosłym debiutem Maximiliena Seweryna była rola w filmie "Go Home" (2015), opowiadającym historię dojrzewania mieszkającej w Libanie młodej kobiety (znana z filmu "Peterson" Golshifteh Farahani). Rok później oglądaliśmy go we francuskim dramacie "Sierota", w którym partnerował na ekranie Adèle Haenel i Adèle Exarchopoulos.

Maximilien Seweryn gwiazdą filmu o pożarze katedry Notre Dame

Seweryn pojawił się też w obsadzie superprodukcji Luca Bessona "Valerian i miasto tysiąca planet" , ma też na koncie rolę w historycznym serialu "Wersal. Prawo krwi" oraz amerykańskiej produkcji telewizyjnej "Stacja Berlin".

W marcu na ekrany francuskich kin trafi film "Notre Dame en feu" Jean-Jacquesa Annauda, którego fabuła osnuta jest wokół tragicznych wydarzeń z 2019 roku, kiedy gigantyczny pożar zniszczył katedrę Notre Dame. Maximilien Seweryn zagra w tej produkcji jedną z głównych ról.

Syn Andrzeja Seweryna jest także muzykiem i wokalistą. Jest liderem rockowego zespołu Buffalo Clash.

Ciągle utrzymuje kontakt ze swym ojcem. Kilka lat temu dołączył do Andrzeja Seweryna na polskiej premierze filmu "Ostatnia Rodzina".



