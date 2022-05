Trzy lata temu, tydzień przed Wielkanocą, świat obiegła dramatyczna wiadomość: paryska katedra Notre-Dame stanęła w ogniu! "Notre-Dame płonie" to nowy film jednego z największych reżyserów współczesnego kina, Jean-Jacquesa Annaud , twórcy filmów "Imię róży", "Kochanek" i "Walka o ogień".

Instagram Post

Zrealizowana z niezwykłym rozmachem, wstrząsająca prawdziwa historia walki o ocalenie jednego z najświętszych miejsc Europy oraz bezcennych relikwii chrześcijaństwa. Ten dramat wydarzył się w poniedziałek 15 kwietnia 2019 roku. Wielu odebrało pożar jak zdarzenie symboliczne, a nawet profetyczne. Nie tylko katolicy wstrzymali oddech obserwując setki strażaków stających do walki z żywiołem. Warunki były niezwykle trudne, ponieważ ogień rozprzestrzeniał się na trudno dostępnym poddaszu, a stawka ogromnie wysoka, bo chodziło nie tylko o ocalenie jednej z najwspanialszych budowli sakralnych na Ziemi, ale także bezcennych relikwii. W skarbcu katedry przechowywana jest między innymi korona cierniowa Chrystusa. Mury "Matki Wszystkich Katedr" przetrwały, ale wtedy były momenty, w których wydawało się, że odwaga, doświadczenie i specjalistyczny sprzęt mogą nie wystarczyć do uratowania Notre Dame. Wokół katedry gromadziły się tysiące wiernych, by modlitwą wesprzeć bohaterów. Ten film pokazuje siłę wiary i modlitwy zwykłych ludzi w starciu z potęgą niszczycielskiego żywiołu.

Reklama

Wideo NOTRE-DAME PŁONIE - w kinach od 19 sierpnia

Jedną z głównych ról zagra Maximilien Seweryn . W obrazie zobaczymy także: Samuela Labarthe'a, Jean-Paula Bordesa i Mickaëla Chiriniana.

Instagram Post

Maximilien Seweryn: Kim jest syn Andrzeja Seweryna?

Maximilien Seweryn zadebiutował przed kamerami w 2002 roku w "Zemście" Andrzeja Wajdy, w której jego ojciec wcielił się w postać Rejenta. Chłopiec pojawił się na ekranie w roli pomocnika kowala, jego występ był na tyle epizodyczny, że nie został nawet odnotowany w napisach końcowych.

Trzy lata później pojawił się jako członek chóru w zrealizowanym przez ojca spektaklu Teatru Telewizji "Antygona".

Dorosłym debiutem Maximiliena Seweryna była rola w filmie "Go Home" (2015), opowiadającym historię dojrzewania mieszkającej w Libanie młodej kobiety (znana z filmu "Peterson" Golshifteh Farahani). Rok później oglądaliśmy go we francuskim dramacie "Sierota", w którym partnerował na ekranie Adèle Haenel i Adèle Exarchopoulos.

Seweryn pojawił się też w obsadzie superprodukcji Luca Bessona "Valerian i miasto tysiąca planet" , ma też na koncie rolę w historycznym serialu "Wersal. Prawo krwi" oraz amerykańskiej produkcji telewizyjnej "Stacja Berlin".

Instagram Post

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Niewiarygodne, do czego się posunął, by zdobyć sławę. Wstrząsające sceny

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film