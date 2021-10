Zamiast pocałunku reżyser Ridley Scott kazał Mattowi Damonowi uklęknąć przed Benem Affleckiem , bo uznał, że namiętny całus byłby dla widzów "zbyt rozpraszający".



Matt Damon i Ben Affleck: Pierwszy pocałunek na ekranie

W wywiadzie Affleck zauważył, że scenę pocałunku obaj zaplanowali w scenariuszu. Damon stwierdził, że nic podobnego. I że to Affleck był inicjatorem spontanicznego zbliżenia na planie. Po czym dodał: "To byłby nasz pierwszy pocałunek na ekranie".



Reklama

W filmie, którego premierę zaplanowano na 15 października Damon gra Sir Jeana de Carrougesa, francuskiego rycerza w okresie wojny stuletniej, a Affleck wciela się w Pierre'a d'Alençona, francuskiego szlachcica. "Oni naprawdę się nienawidzą i ten pocałunek był naprawdę zabawny" - przyznał w końcu z żalem Damon.

"Ostatni pojedynek" ("The Last Duel") jest adaptacją książki Erica Jagera pod tym samym tytułem. Akcja filmu rozgrywa się w średniowiecznej Francji i opowiada autentyczną historię Marguerite de Carrouges ( Jodie Comer ), która oskarżyła Jacquesa Le Grida ( Adam Driver ), giermka i niegdyś przyjaciela jej męża Jeana de Carrouges (Matt Damon) o gwałt. Oskarżenie prowadzi do procesu, który kończy się ostatnim prawnie usankcjonowanym pojedynkiem w historii Francji.