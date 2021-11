​Matt Damon: Kto załatwił mu rolę w "Szeregowcu Ryanie"?

Matt Damon zdobył rozgłos i rozpoznawalność za sprawą napisanego razem z Benem Affleckiem filmu "Buntownik z wyboru" z 1997 roku, w którym obaj również zagrali. Scenariusz do niego został nagrodzony Oscarem. Statuetkę za występ w dramacie otrzymał również Robin Williams . Rok później Damona można było zobaczyć w niewielkiej, ale ważnej roli tytułowego bohatera w "Szeregowcu Ryanie" Stevena Spielberga . Jak się okazuje, rolę tę załatwił Damonowi, Williams.



Matt Damon w "Szeregowcu Ryanie"

"Startowałem do roli szeregowca Ryana, ale jej nie dostałem. Spielberg spotkał się ze mną osobiście i wydawało mu się, że skądś mnie zna. Powiedziałem, że niedawno wystąpiłem w 'Szalonej odwadze' , a on przyznał, że właśnie o tym filmie myślał.



"Zabawne. Oglądając go powiedziałem do swojej żony, że właśnie takiej osoby szukam do roli Ryana, ale jest do niej zbyt chudy" - powiedział Spielberg. Schudłem wtedy 18 kilogramów, bo grałem osobę uzależnioną od heroiny. Nie zagrałbym więc Ryana, gdyby nie wstawił się za mną Robin Williams" - wyznał Damon w rozmowie z magazynem GQ.

W innej rozmowie w podcaście "First We Eat" Damon potwierdził krążące wcześniej plotki o tym, że w okresie przygotowań do zdjęć do "Szeregowca Ryana" Spielberg nie pozwolił mu spotkać się z resztą obsady, która akurat przechodziła przyspieszone szkolenie wojskowe.



Film opowiada historię oddziału żołnierzy, który podczas lądowania w Normandii wyrusza za linie wroga, by uratować nieznanego sobie szeregowca, którego trzej braci poległa w trakcie wcześniejszych działań wojennych.

"To całkowita prawda. Byłem młodym, pracowitym aktorem. I byłem gotów pojechać na ten obóz szkoleniowy. Spielberg mi zabronił. 'Możesz trenować, ile chcesz, ale oddzielam cię od tych facetów!' - powiedział. Byli potem zupełnie obrażeni, gdy tylko wspominało się ten obóz. Zdaje się, że przez cały czas padało, więc przeżyli kilka ciężkich dni" - powiedział aktor.

