Beata Tyszkiewicz jest jedną z najbardziej znanych i cenionych polskich aktorek. Zadebiutowała w 1957 r. w ekranizacji "Zemsty" w reżyserii Antoniego Bohdziewicza, gdzie wcielając się w postać Klary szybko podbiła świat aktorstwa. Przez lata zagrała w wielu produkcjach pokazywanych na dużym i małym ekranie. Widzowie najbardziej pamiętają ją jednak z roli jurorki w programie "Taniec z Gwiazdami".

Beata Tyszkiewicz w 2017 roku zrezygnowała z oceniania tanecznych występów. Ostatnią ekranową rolę zagrała rok później w filmie "Studniówk@". Potem aktorka podjęła decyzję, aby wycofać się z życia publicznego i odpocząć od towarzyszących jej przez większość życia obiektywów kamer. Tłumaczyła to zawałem, który przeszła w czerwcu 2018 roku.



Ja się już chyba napracowałam w życiu, nie? Wypada zacząć odpoczywać powiedziała wtedy w rozmowie z "Super Expressem"

Beata Tyszkiewicz wymaga stałej opieki

Beata Tyszkiewicz od wielu miesięcy nie pojawia się na salonach. Nie podejmuje też żadnych nowych wyzwań zawodowych. Choć artystka była kiedyś niezwykle towarzyska, to jej córka - Karolina Wajda, przyznała w rozmowie z "Super Expressem", że teraz zrezygnowała ze spotkań w gronie przyjaciół i wybrała życie w samotności. Gwiazda nie pojawia się też na wystawnych imprezach, które zawsze uwielbiała.

Ma to związek z szacunkiem, jakim mama darzy swoich widzów. Czuje się słabsza i nie chce swoją słabością obarczać innych wyjaśniła Karolina Wajda

Karolina Wajda namawiała swoją mamę, aby wraz z nią zamieszkała w dworku w Głuchach. 83-latka jednak za każdym razem odmawiała, dlatego córka przemierza codziennie 50 kilometrów do Warszawy, aby sprawdzić, jak kobieta się czuje. Gwiazda odmówiła nawet towarzystwa zwierząt w domu, które mogłyby wpłynąć na poprawienie jej humoru.

Proponowałam, że przywiozę jej kota, bo uważam, że zwierzęta pozytywnie wpływają na człowieka, też odmówiła powiedziała w rozmowie z "SE"

Karolina Wajda bardzo boi się o zdrowie swojej mamy, która z każdym rokiem jest w coraz słabszej kondycji i w ostatnim czasie wymaga stałej opieki. Dlatego córka Beaty Tyszkiewicz podjęła trudną decyzję, aby przeprowadzić się do matki i móc się nią opiekować. Nie chce, by robili to obcy ludzie, a tym bardziej domy opieki.

Do końca roku przeprowadzę się do mamy. Robię to dla niej, bo wiem, że najlepiej czuje się wśród najbliższych powiedziała Karolina Wajda w rozmowie z "Na Żywo"

Druga z córek artystki, Wiktoria Padlewska, nie mieszka ze swoją rodziną w Polsce. Kobieta przeprowadziła się wraz z rodziną do Szwajcarii i do ojczyzny wraca bardzo rzadko.

Beata Tyszkiewicz: Dama polskiego kina

W filmie zadebiutowała jeszcze jako uczennica. Uczęszczała do szkoły Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. W latach 1957-1958 studiowała w PWST w Warszawie, po czym podjęła pracę w TVP jako inspicjentka. W 1973 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało jej - bez egzaminu - uprawnienia aktorskie.

Debiutowała w 1957 w ekranizacji "Zemsty" w reżyserii Antoniego Bohdziewicza.

Tyszkiewicz zawsze grała bardzo dużo, ról pierwszoplanowych i mniejszych. W spisie obejmującym jej dorobek jest ponad sto postaci filmowych. Grała w filmach wschodnioniemieckich i zachodnioniemieckich, węgierskich, rosyjskich, indyjskich i francuskich. Pracowała z Wajdą, Konwickim, Hasem, Delvaux, Mészáros, Lelouchem, Gavrasem.

W ostatnich dekadach zagrała w dziewięciu serialach (m.in. "Plebania", "Magda M.", "Teraz albo nigdy!", "Niania") i w filmach "Zakochani", "Plac Zbawiciela", "Nie kłam, kochanie", "Jeszcze nie wieczór" i "Zamiana".

