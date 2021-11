Nie wiadomo, jaki konkretny okres działalności grupy Grateful Dead zostanie pokazany w filmie, który jeszcze nie ma tytułu. Założony w 1965 roku zespół był jednym z symboli kontrkultury. Zakończył działalność w 1995 roku, gdy zmarł Garcia. Utwory Grateful Dead wciąż cieszą się popularnością, a na żywo można ich słuchać dzięki występom grającej je na koncertach grupy Dead & Company.

Martin Scorsese kręci dla Apple TV+

Dla Apple TV+ to kolejna współpraca z Martinem Scorsese po czekającym na premierę historycznym dramacie "Killers of the Flower Moon" z Robertem De Niro i Leonardo DiCaipro. Scenariusz filmu o Grateful Dead napiszą Scott Alexander i Larry Karaszewski, autorzy scenariusza sezonu "American Crime Story" poświęconego sprawie O.J. Simpsona. Producentami filmu będą Scorsese, Hill, Rick Yorn oraz członkowie zespołu, a także córka Garcii, Trixie.

Według źródeł, na które powołuje się portal "Deadline", wraz z zaangażowaniem się w projekt członków Grateful Dead, platforma streamingowa Apple TV+ otrzyma prawa do wykorzystania w filmie utworów grupy.



Choć na koncie Martina Scorsese jest wiele dokumentów muzycznych - wśród nich także poświęcony Grateful Dead "Long Strange Trip", którego był producentem - będzie to pierwszy muzyczny film biograficzny w karierze tego reżysera.



