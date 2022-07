Życie i przedwczesna śmierć Amy Winehouse to gotowy scenariusz na film. Jako 20-latka wydała album "Frank", który z miejsca zapewnił jej światową sławę. W trakcie swojej krótkiej kariery sześć razy zdobyła nagrodę Grammy. Jej ostatni wydany za życia album "Back to Black" nosi dziś miano kultowego.

Niestety karierę artystki przerwała nagła śmierć w 2011 roku, gdy miała zaledwie 27 lat. Gwiazda zmarła z powodu zatrucia alkoholem.

Obecnie trwają prace nad fabularnym filmem o życiu Amy Winehuse. Produkcję pod tytułem "Back to Black" wyreżyseruje Sam Taylor-Johnson . Reżyserka ta była nominowana m.in. do nagrody BAFTA za produkcję o Johnie Lennonie, "Chłopak znikąd". Nakręciła także głośny film "50 twarzy Greya" .

Reklama

Marisa Abela: Kim jest 25-letnia gwiazda serialu "Branża"?

Jedną z faworytek do roli Amy Winehouse jest znana z serialu HBO "Branża" Marisa Abela.

25-latkę mogliśmy także oglądać w serialu Sky "COBRA", pojawiła się też u boku Jamesa Nortona w thrillerze "Rogue Agent". Absolwentkę Royal Academy of Dramatic Art zobaczymy też wkrótce w oczekiwanym obrazie Grety Gerwig "Barbie".

Instagram Post

Ojciec Amy Winehouse mówił niedawno w rozmowie z tabloidem "The Sun", że idealną odtwórczynią roli Amy Winehouse byłaby nieznana londyńska aktorka, "która wygląda trochę jak Amy".

Instagram Post

"Nie miałbym nic przeciwko temu, że będzie to nieznana, młoda, angielsko-londyńska, cwaniacka-aktorka, która wygląda trochę jak Amy. Chcemy, aby ktoś sportretował Amy w sposób taki, jaka była... A była zabawną, błyskotliwą, czarującą i zarazem okropną osobą. Nie ma w tym sensu, żebym ja robił ten film, bo jestem jej ojcem. Ale zdobycie odpowiednich ludzi, którzy to zrobią, jest bardzo ważne i zrobimy to" - powiedział Mitch Winehouse w rozmowie z "The Sun".

Zobacz też:

Ella Balinska: Córka polskiego hrabiego gwiazdą Netfliksa



Miss Jamajki w Bondzie. Po latach wyznała, że była seksualnie molestowana!

Ewa Krzyżewska: Polska Sophia Loren romansowała z aktorami-gejami

Sylvester Stallone walczy o prawa do serii "Rocky". "Bolesny temat"

"Powodzenia, Leo Grande": Kino, które łamie seksualne tabu [recenzja]