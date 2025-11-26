Mały bohater, wielka misja. Idealny film dla całych rodzin na święta

"Rufus. Potwór morski, który nie umiał pływać": O filmie

Producentka Cornelia Boysen mówiła: - Chcieliśmy stworzyć film zabawny i kolorowy, pełen akcji i humoru, ale przede wszystkim film z wielkim sercem. Film dla całej rodziny, głównie dla rodzin z dziećmi do lat dziesięciu, ale niewykluczający ich starszego rodzeństwa.

Kiedy poznajemy Rufusa, jest on jedynym morskim wężem na wyspie zagubionej wśród wód, który nie umie pływać. Okazuje się jednak, że jego siłą jest ciekawość i chęć współpracy. Ważnym motywem tej historii jest różnorodność - wszyscy jesteśmy potrzebni, nawet jeśli nie wpisujemy się w wyznaczone ramy. A czasem największym bohaterem jest ten, kto najbardziej się boi.

Rufus po raz pierwszy ukazał się światu w 1972 roku - jako sympatyczny outsider, bohater pięknie ilustrowanych książek popularnego norweskiego pisarza Tora Åge Bringsværda. Reżyser Endre Skandfer podkreślał, że film z jednej strony oddaje hołd twórcom postaci Rufusa - Bringsværdowi oraz ilustratorowi Thore Hansenowi - a z drugiej, przedstawia ekscytujące wydarzenia z solidną porcją absurdalnego humoru. "To ciepły, pełen emocji film, który równocześnie bawi i wzrusza" - zapowiadał.

Film pokazany będzie w polskiej wersji językowej. Autorem dialogów jest Bartek Fukiet, a w jednej z głównych ról, smoka o magicznych umiejętnościach, zwanego wujkiem Ludwikiem, wystąpi Paweł Wawrzecki (seriale "Teściowie", "Daleko od noszy"). W roli tytułowej zadebiutuje młodziutki Tadzio Michoń.

W samym sercu oceanu kryje się wyspa, gdzie żyją niezwykłe morskie stworzenia. Jest wśród nich mały Rufus, który jednak różni się od reszty mieszkańców. Podczas gdy wszyscy kochają morskie fale, Rufus woli samotnie marzyć na brzegu. A to dlatego, że... nie umie pływać. Kiedy jego ukochany wujek Ludwik traci magiczne moce, a nad wyspą zawisa niebezpieczeństwo, Rufus musi zrobić coś, co wzbudza w nim prawdziwą trwogę - wejść do wody. Czy znajdzie w sobie śmiałość, by pokonać lęk i ocalić przyjaciół?

