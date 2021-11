"'Magnezja' to nasz hołd dla westernów z lat 70. Zyskuje, gdy ogląda się go w dużej grupie widzów - uważa reżyser Maciej Bochniak, którego kinowa widownia pamięta dzięki obrazowi "Disco polo".

Oglądaj "Magnezję" w POLSAT BOX GO!

Reżyser "Magnezji" przyznał, że wśród jego ulubionych amerykańskich reżyserów szczególne miejsce zajmuje Quentin Tarantino.

Reklama

"Jest dla mnie wyjątkową inspiracją. Wynika to nie tylko z jego filmów, ale też z drogi, jaką przeszedł. Bardzo podobają mi się tytuły, z których czerpie, sposób ich doboru. Mieszkałem w Stanach akurat w tym czasie, kiedy Quentin Tarantino ponownie otworzył kino w Los Angeles. Często jeździłem tam oglądać filmy, które programował. Były wśród nich stare westerny, amerykańskie filmy klasy B i kino Azji. Odtwarzano je z oryginalnych taśm 35 mm, które Tarantino gdzieś odkopał i dołączył do swojej kolekcji. To była podróż nie tyle w głąb jednego twórcy, ile w głąb artysty otwierającego przed tobą wielkie wrota do gatunku filmowego, który obecnie jest w wielu miejscach na świecie - Bochniak mówił Polskiej Agencji Prasowej.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Magnezja" [trailer] materiały prasowe

"Magnezja": Western na polsko-sowieckiej granicy

W zaskakujących kreacjach aktorskich pojawia się na ekranie plejada sław: Dawid Ogrodnik, Mateusz Kościukiewicz, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Borys Szyc, Małgorzata Gorol, Andrzej Chyra, Magdalena Boczarska, Bartosz Bielenia, Piotr Głowacki, Helena Norowicz, Joachim Lamża czy rosyjski aktor Andriej Bagiro. Producentem "Magnezji" jest gwarantująca wysoki poziom firma Aurum Film ("Boże Ciało" i "Ostatnia Rodzina").



"'Magnezja' to przede wszystkim niezwykły świat, oparty o to, co znamy z zapisów historycznych o dzikim pograniczu polsko-sowieckim z czasów międzywojnia, połączony z autorską wersją westernu, a w zasadzie easternu. Oto odciętym od reszty kraju skrawkiem ziemi rządzą kobiety, a główną walutą jest kula z rewolweru. Mam nadzieję, że naszym filmem uda nam się stworzyć polski mit o romantycznych gangsterach i fascynujących czasach, w których żyli" - mówi Maciej Bochniak.



"Obecność tak niesamowitych twórców, od realizatorów po aktorów sprawiła, że atmosfera na planie była wyjątkowo kreatywna. W momencie codziennego przekraczania bram hotelu wszyscy natychmiast wchodzili w świat 'Magnezji', dając mu całe serce, co widać było w niemal każdej scenie" - dodaje reżyser.

"Magnezja": Ostatni klaps 1 / 10 W zaskakujących kreacjach aktorskich plejada sław: Dawid Ogrodnik, Mateusz Kościukiewicz, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Borys Szyc, Małgorzata Gorol, Andrzej Chyra, Magdalena Boczarska, Bartosz Bielenia, Piotr Głowacki, Helena Norowicz, Joachim Lamża czy rosyjski aktor Andriej Bagiro. Producentem "Magnezji" jest firma Aurum Film ("Boże Ciało" i "Ostatnia Rodzina"). Film na ekrany wprowadzi Kino Świat. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Anna Włoch udostępnij

"Magnezja": Film, jakiego jeszcze nie było

"To była jedna z najbardziej niezwykłych przygód filmowych w moim życiu. Wielka frajda, niezapomniane emocje. Mam nadzieję, że film przyniesie widzom tyle radości, ile dała nam praca nad nim na planie" - przekonuje Maja Ostaszewska, odtwórczyni roli Róży Lewenfisz.

"Udział w 'Magnezji' był dla mnie wyjątkowym i ważnym wydarzeniem. To kino gatunkowe, do którego mi tęskno - połączenie westernu i komedii sensacyjnej osadzonej w czasach przełomu 20. i 30. lat ubiegłego wieku. Maciej Bochniak skompletował fantastyczną ekipę. Prawdziwy 'dream team'" - dodaje Dawid Ogrodnik, odtwórca roli Alberta Hudiniego.

"'Magnezja' to film, jakiego jeszcze nie było. Historia dwóch rodzin walczących o władze na pograniczu w okresie międzywojnia. Silne kobiety, które nie boją się użyć broni w osiągnięciu swych celów, dwóch wrażliwych braci tworzących jedność. Takich bohaterów w polskim kinie dawno nie było" - zapewnia Mateusz Kościukiewicz, odtwórca roli jego brata, Albina.

"Magnezja": O czym opowiada film?

Akcja filmu rozgrywa się na pograniczu polsko-sowieckim na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Po śmierci szefa gangu i głowy rodziny, władza nad przestępczym klanem Lewenfiszów przechodzi w ręce jego córki - Róży (Maja Ostaszewska). Razem ze swoimi siostrami kobieta kontynuuje szemrane interesy ojca i robi wszystko, by oprzeć się rosnącym w siłę sowieckim bandytom, którym przewodzi konserwatywny Lew (Andrzej Chyra).



Tymczasem w cieniu rywalizacji dwóch potężnych rodzin, nierozłączni bracia - Albin (Mateusz Kościukiewicz) i Albert Hudini (Dawid Ogrodnik) - wcielają w życie swój przewrotny plan. Z pomocą uwodzicielskiej Heleny (Magdalena Boczarska) chcą okraść bank, w którym przechowywane są bogactwa Lewenfiszów. Wystarczy jednak kilka złych decyzji, zwykły pech i dwa trupy, by cała misterna intryga została zagrożona. A to zaledwie początek kłopotów, gdyż do miasteczka przybywa właśnie obdarzona genialnym zmysłem śledczym inspektor Stanisława Kochaj (Agata Kulesza). To co wydarzy się wkrótce będzie mieć krwawe i pełne czarnego humoru konsekwencje, które na zawsze wstrząsną pograniczem!

"Magnezja" to projekt, który zgromadził imponujący zestaw artystów po obu stronach kamery. Scenariusz filmu powstał w wyniku współpracy Bochniaka i Mateusza Kościukiewicza. Autorem zdjęć do filmu jest wielokrotnie nagradzany dokumentalista, Paweł Chorzępa, a za scenografię odpowiada Marek Warszewski, laureat nagród m.in. za "Najlepszego" i "Miasto 44". Autorką kostiumów jest wielokrotnie nagradzana Orłem i na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Dorota Roqueplo ("Miasto 44" "Hiszpanka").



Niezwykła charakteryzacja jest dziełem Waldemara Pokromskiego, który pracował przy polskich i międzynarodowych produkcjach takich jak "Katyń", "Biała wstążka", "Pachnidło" czy "Zimna wojna" oraz Agnieszki Hodowanej odpowiedzialnej za charakteryzację m.in. w "Człowieku z magicznym pudełkiem", "Demonie" i "Miłości". Montażystą filmu będzie stały współpracownik Małgorzaty Szumowskiej, Jacek Drosio, zaś muzykę skomponuje laureat Oscara za "Marzyciela" Jan A.P. Kaczmarek.

Oglądaj "Magnezję" w POLSAT BOX GO!

Czytaj więcej:

Legenda kina ukarana grzywną za rasistowskie uwagi!

To będzie hit Ligi Mistrzów? Powrót Dariusza Szpakowskiego!

Skoki narciarskie w TVN! Kto poprowadzi studio?