Magdalena Koleśnik: Najlepsza polska aktorka?

Wcześniej kreacja fitness guru Sylwii Zając w "Sweat" Magnusa von Horna zapewniła Magdalenie Koleśnik m.in. nagrodę za najlepszą rolę kobiecą na ubiegłorocznym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, statuetkę Odkrycie Onetu oraz Kryształową Gwiazdę Elle.

Magdalena Koleśnik z Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego

Laureatkę Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego ogłoszono podczas uroczystości, która odbyła się w stołecznym kinie Luna. Wyłoniło ją jury w składzie: reżyserka Joanna Kos-Krauze (przewodnicząca), aktorka i laureatka Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego 2016 Marta Nieradkiewicz , reprezentująca miesięcznik "KINO" krytyczka filmowa Ola Salwa oraz reżyser teatralny Michał Borczuch.

Oprócz Koleśnik finalistami nagrody byli: Maria Dębska (nominowana za rolę Kaliny Jędrusik w "Bo we mnie jest seks" Katarzyny Klimkiewicz ), Tomasz Ziętek (nominowany za rolę młodego milicjanta Roberta w "Hiacyncie" Piotra Domalewskiego ), Tomasz Włosok (nominowany za rolę młodego muzyka Roberta w "Piosenkach o miłości" Tomasza Habowskiego ) oraz Piotr Trojan (nominowany za tytułową rolę w "25 latach niewinności. Sprawie Tomka Komendy" Jana Holoubka ).

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego jest przyznawana od 1969 r. Jej pierwszym laureatem był Daniel Olbrychski . W latach 1969-95 nagrodę przyznawało pismo "Ekran". W 2005 r., po 10 latach przerwy, przejęła ją Fundacja Kino. Dotychczasowymi laureatami wyróżnienia byli m.in. Maja Komorowska , Krystyna Janda , Olgierd Łukaszewicz , Marek Kondrat , Krzysztof Majchrzak , Zbigniew Zamachowski , Artur Żmijewski , Dorota Segda , Marcin Dorociński , Kinga Preis , Maciej Stuhr , Magdalena Popławska , Agnieszka Żulewska , Marta Nieradkiewicz , Dawid Ogrodnik i Bartosz Bielenia .

Magdalena Koleśnik: Kariera

Magdalena Koleśnik urodziła się 27 lutego 1990 roku w Białymstoku. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego. Na dużym ekranie debiutowała w "Mieście 44" Jana Komasy (sanitariuszka Klara). W kolejnych latach oglądaliśmy ją jeszcze w "Kamieniach na szaniec" Roberta Glińskiego (Monia, dziewczyna "Rudego"), filmie Kingi Dębskiej "Zabawa zabawa" (żona prezesa Izby Lekarskiej) oraz "Maryjkach" Darii Woszek .

W 2019 roku wystąpiła u boku swego przyrodniego brata Bartosza Bieleni (co ciekawe, poprzedniego laureata nNagrody im. Zbyszka Cybulskiego) w dramacie z elementami fantasy "Ondyna" w reżyserii nominowanego do Oscara za krótkometrażowy film dokumentalny "Nasza klątwa" Tomasza Śliwińskiego



Kontrowersje wzbudziły erotyczne sceny między przyrodnim rodzeństwem. "My się lubimy i sobie ufamy. Miałam wrażenie, że to ekipa miała większy problem, z tym że mamy sceny seksu niż my. My mieliśmy luz" - stwierdziła Koleśnik.



Rok później o Koleśnik usłyszała cała Polska. Za rolę we wspomnianym filmie "Sweat" Magnusa von Horna otrzymała na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nagrodę dla najlepszej aktorki imprezy. Warto wspomnieć, że film został zauważony za granicą już kilka miesięcy wcześniej - była to jedyna polska fabuła, która znalazła się w oficjalnej selekcji Festiwalu Filmowego w Cannes. Koleśnik obwołana została wtedy przez zagranicznych dziennikarzy "objawieniem polskiego kina". "Koleśnik jest zachwycająca" - pisał portal IndieWire.

Od kilku miesięcy Magdalenę Koleśnik możemy oglądać na małym ekranie w kontynuacji serialu "BrzydUla", w której wciela się piękną Nadię, nową asystentkę Marka Dobrzańskiego ( Filip Bobek ).



Aktorka ma także na koncie inne telewizyjne epizody: w serialu "W rytmie serca" oglądaliśmy ją w jednym odcinku w roli nauczycielki biologii podejrzewanej o romans z uczniem; znalazła się też w obsadzie serialu "Singielka" (Iza Szafrańska) oraz pojawiła w historycznych "Drogach wolności" (jako asystentka i kochanka granego przez Adama Cywkę Ignacego Biernackiego).

W ostatnim czasie zagrała również duże role w chwalonych przez widzów i krytyków serialach Canal+ - "Klangor" oraz drugiej serii "Kruka" o podtytule "Czorny woron nie śpi".

Z kolei na początku przyszłego roku premierę będę miały dwa filmy z aktorką w jednej z głównych ról. Zobaczymy ją jako pannę z bogatego domu, związaną z synem pary prezydenckiej w komedii romantycznej "Miłość na pierwszą stronę" Marii Sadowskiej , a także w roli studentki dorabiającej w kasie w drogerii w "Innych ludziach" Aleksandry Terpińskiej .



Ten ostatni tytuł otrzymał w tym roku trzy nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - za debiut reżyserski, główną rolę męską oraz montaż.