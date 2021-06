Magdalena Koleśnik, nagrodzona statuetką dla najlepszej aktorki na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za rolę w obrazie "Sweat", w 2019 roku wystąpiła u boku swego przyrodniego brata Bartosza Bieleni w dramacie "Ondyna". Kontrowersje wzbudziły erotyczne sceny między przyrodnim rodzeństwem.

Magdalena Koleśnik i Bartosz Bielenia w filmie "Ondyna" /Studio Munka-SFP /materiały prasowe

Zrealizowany w 2019 roku dramat z elementami fantasy "Ondyna" w reżyserii nominowanego do Oscara za krótkometrażowy film dokumentalny "Nasza klątwa" Tomasza Śliwińskiego to historia Cezara (Bielenia), chorującego na bardzo rzadką chorobę nazywaną "Klątwą Ondyny".



Cierpiącym na tę przypadłość każdego dnia grozi zatrzymanie oddechu we śnie. Koleśnik przypadła w udziale role wokalistki rockowej, w której zakochany jest bohater Bieleni.



"My się lubimy i sobie ufamy. Miałam wrażenie, że to ekipa miała większy problem, z tym że mamy sceny seksu niż my. My mieliśmy luz" - Koleśnik skomentowała kontrowersje w niedawnym wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".

W rozmowie z "Wysokimi Obcasami" Koleśnik opowiedziała też m.in. o swoich doświadczeniach aktorskich związanych z nagością.



"Pamiętam, jak oswajałam się z tym, że mam rozstępy na piersiach. Przez długi czas czułam się pokrzywdzona przez naturę, bo z jakiej racji je mam, skoro nie byłam w ciąży?" - wspominała aktorka.



"Kiedyś podczas prób do spektaklu, w którym graliśmy nago, jeden z kolegów powiedział do mnie 'no chodź tutaj do mnie z tymi cycuszkami z rozstępami' - dodała, podkreślając jednak, że nie były to słowa z kategorii "harassment".



"Były słowami, które w jakimś sensie mnie uzdrowiły. Wydawało mi się, że może ludzie ich nie widzą, że może światło je maskuje. Ale nie, ludzie widzieli, że mam te 'słoneczka' i z tego powodu ani mnie nie odrzucali, ani nie lubili mniej" - wyjaśniła aktorka.



Koleśnik zapytana o pomysł wprowadzania koordynatorów nagości na planach filmowych, wspomniała o swojej pracy w produkcji "Kamienie na szaniec" Roberta Glińskiego.



"Zorientowałam się, że nikt tego za mnie nie zrobi, więc stanęłam na środku i powiedziałam: teraz będziemy grać scenę z elementami nagości i proszę, żeby ta część ekipy, która nie jest tu niezbędna, wyszła" - wspominała. Dodała, że przy innym projekcie miała sytuację, gdy po wielu prośbach, część zbędnych osób wciąż nie opuszczała planu. "Podeszłam więc do nich tak, jak stałam i powiedziałam 'wypier****ć'. Poskutkowało, tylko po co tak robić?" - zapytała retorycznie w rozmowie z magazynem.