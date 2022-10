- Moja bohaterka nazywa się Amanda. Jest córką bogatych rodziców, dziedziczką wielkiej fortuny. Jest także partnerką głównego męskiego bohatera, Roberta, którego gra Piotr Stramowski. Jest bardzo zdeterminowana, żeby z nim być i doprowadzić do ślubu - tłumaczy Magdalena Koleśnik.

- To są różne typy miłości, które Amanda ma do Roberta, ale myślę, że wśród tych kolorów jest także szczera miłość - podkreśliła aktorka.

I dodaje, że "Miłość na pierwszą stronę" pokazuje kobiecie bohaterki, jakich brakowało w polskim kinie.

- Wydaje mi się, że jest taki powiew świeżego powietrza w tym scenariuszu. Także, jeżeli chodzi o kobiece postaci, które są sprawcze, kolorowe i walczą o to, żeby żyć na własnych zasadach. Myślę, że jest to takie nowoczesne spojrzenie na to, co się dzieje teraz - mówi odtwórczyni roli Amandy w filmie "Miłość na pierwszą stronę".



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magdalena Koleśnik zaprasza na "Miłość na pierwszą stronę" IPLA

"Miłość na pierwszą stronę": Współczesna wersja Kopciuszka

Ona jest zwykłą dziewczyną z sąsiedztwa, on najlepszą partią Rzeczpospolitej. Podobno przeciwieństwa się przyciągają, ale miłość bywa nieprzewidywalna. Szczególnie, gdy zanadto interesują się nią inne osoby. "Miłość na pierwszą stronę" to historia Niny ( Olga Bołądź ) - współczesnego Kopciuszka i Roberta ( Piotr Stramowski ) - syna pary prezydenckiej. Ona jest w trakcie życiowej przemiany i przebojowo stawia pierwsze kroki w zawodzie paparazzi. On też chce żyć na własnych zasadach i uwolnić się od blasku fleszy, co może okazać się trudniejsze, niż przypuszcza. Między bohaterami zaiskrzy jedynie ulotna "miłość na pierwszą stronę" czy wielkie uczucie na całe życie? - brzmi opis filmu "Miłość na pierwszą stronę".

Oprócz Olgi Bołądź, Piotra Stramowskiego i Magdaleny Koleśnik, na ekranie zobaczymy m.in. Mateusza Damięckiego, Magdalenę Schejbal, Rafała Zawieruchę, Tomasza Oświecińskiego oraz Ewę Telegę.

Zdjęcie Piotr Stramowski i Magdalena Koleśnik w filmie "Miłość na pierwszą stronę" / Jarosław Sosiński / materiały prasowe

"Miłość na pierwszą stronę" reżyseruje Maria Sadowska , twórczyni m. in. "Dziewczyn z Dubaju" i doskonale przyjętej przez publiczność "Sztuki kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", którą w kinach obejrzało ponad 1,8 mln widzów. Scenariusz napisał Mariusz Kuczewski, znany z pracy przy największych hitach polskiego kina komercyjnego, m.in. trzech części "Listów do M.".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Miłość na pierwszą stronę" [trailer] materiały prasowe

Magdalena Koleśnik: Kariera

Magdalena Koleśnik urodziła się 27 lutego 1990 roku w Białymstoku. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego. Na dużym ekranie debiutowała w "Mieście 44" Jana Komasy (sanitariuszka Klara). W kolejnych latach oglądaliśmy ją jeszcze w "Kamieniach na szaniec" Roberta Glińskiego (Monia, dziewczyna "Rudego"), filmie Kingi Dębskiej "Zabawa zabawa" (żona prezesa Izby Lekarskiej) oraz "Maryjkach" Darii Woszek .

Magdalena Koleśnik: Bez oszukiwania 1 / 7 Sweat” opowiada o trzech dniach z życia Sylwi Zając (Koleśnik), influencerki fitness, która dzięki popularności w mediach społecznościowych zyskała status celebrytki. W internecie ma setki tysięcy followersów, w realu otacza ją grupa lojalnych współpracowników, a na imprezach każdy próbuje do niej podejść i ją poznać. Jednak kiedy jest w domu i wyłącza telefon, zostaje zupełnie sama.Choć Sylwia z łatwością, spontanicznie i bez cenzury dzieli się swoją codziennością z tysiącami nieznajomych, jej prywatne życie w ogóle nie przypomina kolorowego świata z Instagrama. Kiedy Sylwia zdecyduje się umieścić w sieci odważne nagranie, będzie ono początkiem serii wydarzeń, które staną się próbą zarówno dla niej, jak i dla nielicznych osób, którzy znają ją bliżej. W ciągu trzech dni dziewczyna nieoczekiwanie odkryje ciemną stronę swojej popularności, a jednocześnie pozna prawdziwą bliskość. Źródło: materiały prasowe Autor: Natalia Łączyńska / Lava Films udostępnij

W 2019 roku wystąpiła u boku swego przyrodniego brata Bartosza Bieleni (co ciekawe, poprzedniego laureata nNagrody im. Zbyszka Cybulskiego) w dramacie z elementami fantasy "Ondyna" w reżyserii nominowanego do Oscara za krótkometrażowy film dokumentalny "Nasza klątwa" Tomasza Śliwińskiego



Kontrowersje wzbudziły erotyczne sceny między przyrodnim rodzeństwem. "My się lubimy i sobie ufamy. Miałam wrażenie, że to ekipa miała większy problem, z tym że mamy sceny seksu niż my. My mieliśmy luz" - stwierdziła Koleśnik.



Wideo "Ondyna": Zwiastun filmu

Magdalena Koleśnik: Objawienie polskiego kina

Rok później o Koleśnik usłyszała cała Polska. Za rolę w filmie "Sweat" Magnusa von Horna otrzymała na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nagrodę dla najlepszej aktorki imprezy. Warto wspomnieć, że film został zauważony za granicą już kilka miesięcy wcześniej - była to jedyna polska fabuła, która znalazła się w oficjalnej selekcji Festiwalu Filmowego w Cannes. Koleśnik obwołana została wtedy przez zagranicznych dziennikarzy "objawieniem polskiego kina". "Koleśnik jest zachwycająca" - pisał portal IndieWire.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sweat" [trailer] materiały prasowe

Od kilku miesięcy Magdalenę Koleśnik możemy oglądać na małym ekranie w kontynuacji serialu "BrzydUla", w której wciela się piękną Nadię, nową asystentkę Marka Dobrzańskiego ( Filip Bobek ).



Aktorka ma także na koncie inne telewizyjne epizody: w serialu "W rytmie serca" oglądaliśmy ją w jednym odcinku w roli nauczycielki biologii podejrzewanej o romans z uczniem; znalazła się też w obsadzie serialu "Singielka" (Iza Szafrańska) oraz pojawiła w historycznych "Drogach wolności" (jako asystentka i kochanka granego przez Adama Cywkę Ignacego Biernackiego).

W ostatnim czasie zagrała również duże role w chwalonych przez widzów i krytyków serialach Canal+ - "Klangor" oraz drugiej serii "Kruka" o podtytule "Czorny woron nie śpi".

Wideo "Kruk. Czorny woron nie śpi": Magdalena Koleśnik w roli Justyny

Wystąpiła także w ekranizacji książki Doroty Masłowskiej 'Inni ludzie", w której wcieliła się w dziewczynę głównego bohatera - studentkę Anetą, dorabiającą w kasie w drogerii.

"Inni ludzie" 1 / 7 Na pierwszy rzut oka Kamil (Jacek Beler) i Iwona (Sonia Bohosiewicz) nie mają ze sobą nic wspólnego. Iwona jest znudzoną i nieszczęśliwą żoną Maćka (Marek Kalita), żyjącą w luksusie na kredyt. Kamil ma 32 lata, seksowną dziewczynę, Anecię (Magdalena Koleśnik), ale wciąż mieszka z matką (Beata Kawka) na blokowisku, snując wizje kariery rapera i łapiąc przypadkowe fuchy. Relacja z Iwoną pozornie jest bez znaczenia, ale dzięki niej oboje zobaczą w innym świetle swoje życiowe wybory i ludzi. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Czytaj więcej:

Marcin Dorociński w "Mission: Impossible"? Polski aktor przerwał milczenie

Seksbomba? Polska aktorka nie unika rozbieranych scen