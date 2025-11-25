Mads Mikkelsen dołącza do obsady "Krainy Snów". Duńska gwiazda w polskiej animacji

Aktor użyczył głosu Vagapuldze — niezwykłej, pełnej tajemnicy postaci, która reprezentuje świat wyobraźni. To rola, która znakomicie wykorzystuje charyzmę Mikkelsena – jego elegancję, emocjonalną głębię i umiejętność nadawania bohaterom wielowymiarowości.

"To nazwisko, o którym marzyliśmy. Po zapoznaniu się z projektem, historią i materiałami filmowymi, Mads Mikkelsen zdecydował się do nas dołączyć — i to w kluczowej roli. Jego obecność wnosi do filmu skalę, intensywność i międzynarodową rozpoznawalność" - mówi Daniel Markowicz, współreżyser i producent filmu.

"Kraina snów". Historia przygody, wyobraźni i odwagi

"Kraina Snów" opowiada historię 12-letniego Jacka, który odkrywa, że potrafi przenikać do snów innych ludzi. Gdy nieświadomie budzi Vagapulgę — sny mieszkańców zaczynają nabierać zaskakujących form. Aby przywrócić równowagę, Jacek wraz z przyjaciółmi wyrusza w pełną przygód, humoru, magii i emocji podróż przez różnorodne światy snów, gdzie granica między przygodą a wyzwaniem jest cienka jak pajęcza nić.

Premiera filmu planowana jest na 2026 rok.

W polskiej wersji językowej występują Maciej Musiał i Janusz Chabior. W realizację animacji zaangażowany jest międzynarodowy zespół z doświadczeniem w największych światowych produkcjach.

"Z roku na rok widzimy coraz większe zainteresowanie branży naszymi projektami. 'Kraina Snów' pokazuje, że polskie studio może konkurować z największymi – zarówno pod względem jakości, jak i skali produkcji" – dodaje Markowicz.

Mads Mikkelsen. Sylwetka

Mads Mikkelsen jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych europejskich aktorów. Popularność przyniosły mu role Le Chiffre'a w "Casino Royale" i doktora Hannibala Lectera w serialu "Hannibal". Uznanie widzów i krytyki zyskał dzięki występom w serii "Pusher", "Jabłkach Adama" i "Na rauszu". "Polowanie" Thomasa Vinterberga przyniosło mu aktorską nagrodę podczas festiwalu w Cannes.

