Nominowany do Orłów w kategorii główna rola męska ( "Powrót do tamtych dni" ), pozował z ogoloną głową, brodą i nadprogramowymi kilogramami. Z najnowszego wpisu na Instagramie wnioskujemy, że aktor przygotowuje kolejny projekt.

Instagram Post

Przypomnijmy, że Maciej Stuhr ma już na koncie Orła za film "Pokłosie". Czy po raz kolejny Polska Akademia Filmowa doceni jego kreację? O tym przekonamy się już 6 czerwca podczas gali wręczenia statuetek.

Maciej Stuhr w "Fucking Bornholm": Takiej roli jeszcze nie grał

Miesiąc wcześniej na ekrany kin trafi nowy film z udziałem Stuhra - "Fucking Bornholm" w reżyserii Anny Kazejak to tragikomiczny portret czterdziestolatków i pełna ironii opowieść o uwalnianiu się od oczekiwań innych. W rolach głównych, obok Stuhra, wystąpią: Agnieszka Grochowska, Jaśmina Polak i Grzegorz Damięcki.

Grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła falę kryzysu w ich relacjach. Każda z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę? Czy żyją pozorami? - brzmi opis fabuły filmu.

"Chyba po raz pierwszy spotkałem na swojej drodze bohatera, który ani nie morduje niewinnych kobiet, ani nie opowiada jakiejś historii wyssanej z palca w stylu komedii romantycznej, ani nie biega gdzieś z pistoletem. Opowiadamy życiową historię z kręgu ludzi, w którym się też obracamy. Nie twierdzę, że jest to film o nas, ale mam wrażenie, że są to bohaterowie niezwykle nam bliscy poprzez to, że znajdują się w takiej sytuacji, w jakiej spokojnie my moglibyśmy się znaleźć" - zapewnia Stuhr, który zagrał w filmie w męża głównej bohaterki.

Maciej Stuhr gwiazdą komedii "Fuks 2"

Na premierę czeka też kontynuacja komediowego przeboju z 1999 roku "Fuks" . Film przepustką aktora do kariery. Dzięki tej roli zdobył dużą popularność, a producenci zaczęli mu się baczniej przyglądać. Aktor cieszy się więc z kontynuacji kultowej komedii gangsterskiej Macieja Dutkiewicza sprzed 22 lat i wierzy, że nowy projekt również podbije serca widzów i powtórzy sukces swojego poprzednika.

W pewnym sensie "Fuks" rozpoczął moją karierę dwadzieścia parę lat temu, chociaż nie był moim pierwszym filmem i to nie jest mój filmowy debiut, ale po tym filmie tak naprawdę wszystko się zaczęło. Przede wszystkim zacząłem być aktorem, który jest rozpoznawalny na ulicach, więc to dla każdego aktora, który ma zaszczyt tego doświadczyć, jest zupełnie przełomowym momentem - mówi agencji Newseria Lifestyle Maciej Stuhr.



W drugiej części komedii "Fuks" rolę młodego gniewnego przejmie 20-letni Maciek (w tej roli Maciej Musiał), filmowy syn Stuhra. Produkcja pokaże, na ile podobny jest on do swojego ojca Aleksa, którego lata młodości obfitowały w niebezpieczne intrygi. Widzowie przekonają się, czy syn odziedziczył po nim charakter i skłonność do brawury. Na Maćka czeka bowiem randka z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami. Dwudziestolatek wplątany zostanie w grę o wielką kasę i jeszcze większą miłość.

Maciej Stuhr: Człowiek wielu talentów 1 / 19 "Coraz mniej chce mi się być aktorem. Bardzo to lubię, ale ostatnio doświadczyłem cudownej przygody reżyserii teatralnej ze studentami aktorstwa we Wrocławiu i to było coś, co zmieniło mój tok myślenia. Zachłysnąłem się teatrem i jego metaforą. Jeśli mam marzenia zawodowe, to zmierzają one bardziej w tym kierunku" - wyznał w rozmowie z Interią Maciej Stuhr. Czyżby teraz czas na reżyserię? Źródło: AKPA udostępnij

