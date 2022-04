Thandiwe Newton potrzebuje leczenia?

Według serwisu Page Six, Newton przechodzi obecnie trudny okres, boryka się z problemami emocjonalnymi i rodzinnymi. Powodem ma być separacja aktorki i Ol Parkera. Thandiwe i brytyjski reżyser oraz scenarzysta pozostawali w związku małżeńskim przez 24 lata, doczekali się trójki dzieci. Rozpad wieloletniego związku wyraźnie wstrząsnął aktorką i doprowadził do zaskakujących roszad na planie trzeciej części filmu "Magic Mike".

"Thandiwe zachowywała się dziwnie na planie. Była bardzo nerwowa. Jej załamanie spowodowało tyle problemów, że stało się jasne, że nie może udźwignąć tej roli. Dużo się dzieje w jej życiu osobistym. Ona i jej mąż rozstali się" - opisuje Page Six, powołując się na osobę z produkcji. Według relacji portalu, po zaistniałej sytuacji do Londynu, w którym trwały zdjęcia do filmu, przyleciała agentka aktorki, która szybko zabrała ją do Stanów i zaproponowała terapię w ośrodku. Z medialnych doniesień wynika, że aktorka prawdopodobnie uda się na leczenie do ośrodka w Arizonie. Na razie jednak ani gwiazda, ani jej przedstawiciele nie odnieśli się do doniesień prasy na temat jej życia osobistego i stanu zdrowia.



Kłótnia na planie i zwolnienie

Przypomnijmy, że Thandiwe

Newton została wyrzucona z obsady trzeciej części "Magic Mike’a", gdyż

wdała się w karczemną awanturę z Channingiem Tatumem, główną gwiazdą

tego filmu oraz jego producentem. Powodem ich utarczki było to, że

poróżnili się opiniami na temat zachowania Willa Smitha, który na

ostatniej gali Oscarów spoliczkował Chrisa Rocka.



Nie jest jasne, kto jakie stanowisko reprezentował. Reżyser Steven

Soderbergh próbował rozładować napięcie na planie, ale bezskutecznie.

Według ustaleń "The Sun" Newton została zwolniona, gdyż Tatum nie chciał

dalej z nią współpracować.



Podobno tuż przed incydentem Newton miała

się zachowywać na planie niczym diwa. Po nagłośnieniu tego

incydentu przez media, wytwórnia Warner Bros. próbowała załagodzić

sytuację, twierdząc, że Newton musiała zrezygnować z roli z powodów

rodzinnych.

Thandiwe Newton: Ofiara molestowania i rasizmu

Thandiwe przyznała we wcześniejszych wywiadach, że już zmagała się z załamaniem nerwowym. Jako młoda aktorka Thandiwe padła ofiarą molestowania, wielokrotnie mierzyła się z rasizmem w branży filmowej i zmagała z zaburzeniami odżywiania. Mówiąc o swoich doświadczeniach i przeżyciach, nagłaśniała problemy, z jakimi borykają się kobiety, zachęcając je tym samym do walki o swoje prawa, godność i pozycję.

Zdaje się, że mimo tak dużej otwartości, sama nie zdołała przegonić wszystkich demonów przeszłości. W 2018 roku myślała nawet o wycofaniu się z aktorstwa, na szczęście przed tą decyzją powstrzymał ją angaż w serialu "Westworld", za który została wyróżniona nagrodą Emmy.



