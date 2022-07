Przed zakończeniem sobotniego koncertu na stadionie PGE Narodowy, Sting zaprosił na scenę Macieja Stuhra .

"To bardzo znany człowiek, szanowany aktor, działacz i myśliciel" - zapowiedział polskiego aktora.

Maciej Stuhr, Sting i "atak na demokrację"

Brytyjski gwiazdor zakończył warszawski koncert apelem w sprawie wojny w Ukrainie. Maciej Stuhr był jego tłumaczem.

"Demokracja została zaatakowana w każdym kraju na świecie. Jeśli nie będziemy jej bronić, stracimy ją na zawsze. Demokracja to bałagan, demokracja to frustracja, bywa nieskuteczna, wymaga ciągłej uwagi, naprawy ale wciąż warto o nią walczyć. Bo alternatywa dla demokracji to koszmar, alternatywa dla prawdziwej demokracji to więzienie umysłu. Alternatywa dla demokracji to przemoc, opresje, zniewolenie i milczenie. Ta alternatywa nazywa się tyrania, a każda tyrania oparta jest na kłamstwie. Im większa tyrania tym większe kłamstwo. Tyran kłamie swojemu narodowi, kłamie światy, a przede wszystkim okłamuje samego siebie. Jeśli nie zgadzasz się z tyranem ryzykujesz więzieniem, a nawet śmiercią. A jednak to właśnie musimy zrobić, musimy podjąć to ryzyko i bronić naszego prawa, by mówić prawdę. Nasz umysł musi pozostać wolny, musimy bronić wolności, by być sobą - w naszych umysłach i ciałach" - mówił Sting.

Wideo Sting and Maciej Stuhr PGE Narodowy 30.07.2022 Demokracja

"Wojna w Ukrainie to absurd zbudowany na kłamstwie. Jeśli przełkniemy to kłamstwo, ono nas zje. Ale kłamstwo panicznie boi się prawdy. Prawda musi zostać usłyszana. I nie możemy przegrać tej batalii" - dodał gwiazdor.

Maciej Stuhr pochwalił się na Instagramie autografem, jaki otrzymał po koncercie od Stinga. "For my polish brother Maciek" - napisał Brytyjczyk.

Maciej Stuhr: Podobny do Stinga?

O tym, że jest wielkim fanem Stinga, Maciej Stuhr wyznał w marcu na Facebooku. Aktor znany m.in. z produkcji "Chłopaki nie płaczą" , "Pokłosie" i "Planeta Singli" opowiedział, jak od najmłodszych lat koleżanki zwracały mu uwagę na to, że jest podobny do Stinga.

"Pod koniec lat ’80. Tata przywiózł mi z zagranicy pierwszą kasetę z muzyką rozrywkową. Był to album 'Nothing like the sun' Stinga. Byłem wtedy chyba w siódmej klasie podstawówki. Mniej więcej w tym samym czasie usłyszałem od koleżanki, że jestem do tego Stinga podobny, więc ten miły komplement towarzyszy mi w życiu już ponad 30 lat. A ponieważ jego muzyka bardzo przypadła mi do gustu, stał się on dla mnie ważną postacią, a jeden z jego cytatów 'Be yourself no matter what they say' stał się moim życiowym credo" - napisał wtedy Stuhr.

Aktor zabrał wówczas głos w sprawie planowanego występu Stinga na gali wręczenia Wiktorów, apelując, by Brytyjczyk nie przyjeżdżał na koncert, który organizuje TVP. "Nawet gdybym zaproszenie dostał i nawet gdyby mój ukochany Sting śpiewał by mi przez godzinę prosto do ucha, to nie mógłbym z czystym sumieniem pojawić się na imprezce stacji, która sieje nienawiść, dzieli społeczeństwo, okłamuje każdego dnia miliony ludzi, stwarza i piętnuje rzekomych wrogów publicznych, niszczy pluralizm i wolność słowa!" - napisał aktor.

