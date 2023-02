"Młodzi gniewni"

Niepokorni i zbuntowani. "Młodzi gniewni" to amerykański dramat z 1995 roku, w reżyserii Johna N. Smitha. LouAnne Johnson (w tej roli Michelle Pfeiffer ) po zakończeniu służby w Marines, rozpoczyna pracę jako nauczycielka angielskiego w szkole średniej w Kalifornii. Już pierwszego dnia uświadamia sobie skalę wyzwania, z jakim przyjdzie jej się zmierzyć. Jej uczniowie to trudna i agresywna młodzież, pochodząca z najbiedniejszych, przestępczych środowisk, która całkowicie ignoruje wysiłki młodej belferki. Johnson jednak nie poddaje się. Postanawia znaleźć sposób na swoich podopiecznych. Jej niestandardowe metody nauczania niespodziewanie zaczną odnosić efekty... Film jest oparty na faktach. Scenariusz powstał na podstawie książki LouAnne Johnson "My Posse Don’t Do Homework". Rola Michelle Pfeiffer stała się kinowym symbolem pedagoga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Kultowy stał się również soundtrack z filmu, szczególnie hit Coolia - "Gangsta's Paradise".

"Wyścig"

Dla miłośników prędkości, ostrych zakrętów i ryczących silników Kino TV zaprasza na "Wyścig" . Film w reżyserii Rona Howarda to oparty na faktach dramat sportowy, w którym odtworzono dawne realia rajdowych walk o tytuł mistrza świata Formuły 1. Bohaterami są dwaj rywalizujący ze sobą w latach 70. kierowcy o skrajnie różnych charakterach. Brytyjczyk James Hunt ( Chris Hemsworth ) jest królem życia. Ma talent, urodę i wdzięk. Czas przeznaczony na treningi marnotrawi jednak na alkohol i inne hedonistyczne zachcianki. Austriak Niki Lauda (Daniel Brühl) jest jego przeciwieństwem. Pracowity, zawzięty, arogancki, o wątpliwej urodzie (rywale wołali na niego "Szczur"). W imię wiecznej sławy, staną w szranki na torze i zaryzykują wszystko. Przyświeca im jedna zasada: jeśli zrobisz błąd, zginiesz. Film zarobił na całym świecie prawie 100 milionów dolarów i został doceniony nagrodą BAFTA.

Zdjęcie "Wyścig" / materiały prasowe

Kiedy oglądać?

"Młodzi gniewni" - sobota, 25 lutego o godz. 20:00

"Wyścig" - niedziela, 26 lutego o godz. 20:00

