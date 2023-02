Dan Reed: Film o Michaelu Jacksonie zaszkodzi jego ofiarom

Filmowiec jest też zbulwersowany rolą mediów w promowaniu powstającego właśnie filmu fabularnego, który jego zdaniem jeszcze bardziej umniejszy oskarżenia sformułowane w jego dokumencie. "Całkowity brak oburzenia po ogłoszeniu tego filmu mówi nam, że choć Michael Jackson już nie żyje, to jego uwodzący czar wciąż działa. Wygląda na to, że media, jego fani i ci, którzy wychowali się na jego piosenkach, są skłonni pominąć jego niezdrową relację z dziećmi i po prostu skupić się na muzyce" - dodał w tym samym tekście twórca "Leaving Neverland: Ciemna strona Michaela Jacksona".

Zdaniem Reeda autorzy filmowej biografii Jacksona zaszkodzą jego ofiarom i ofiarom innych pedofilów. "Twórców fabuły zapytuję: w jaki sposób pokażecie moment, w którym dorosły mężczyzna po trzydziestce bierze za rękę dziecko i prowadzi je do swojej sypialni? Jak pokażecie to, co dzieje się potem? Ignorując kwestię upodobania Jacksona do spania z młodymi chłopcami, wysyłacie wiadomość do milionów pokrzywdzonych osób. Wasza wiadomość jest następująca: jeśli pedofil jest wystarczająco bogaty i popularny, społeczeństwo mu wybaczy" - zakończył swój tekst na łamach "Guardiana" Reed.

Wideo LEAVING NEVERLAND Official Trailer (HD) Michael Jackson Documentary Series