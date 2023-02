Ashton Kutcher to amerykański aktor, producent filmowy i scenarzysta. Widzowie znają go z "Różowych lat siedemdziesiątych" oraz "Efektu motyla". Jak rozwijała się kariera aktora? Co stało się z jego poprzednią żoną? Poznajmy historię życia byłego męża Demi Moore.

Ashton Kutcher: Ile ma lat?

Ashton Kutcher jest jednym z trójki dzieci Larry’ego Kutchera i Diane Portwood. Urodził się 7 lutego 1979 roku, co oznacza, że aktor skończył właśnie 45 lat.

Reklama

Po rozwodzie rodziców zamieszkał z matką i rodzeństwem na wsi. W wieku szkolnym interesował się sportem i aktorstwem. Jednak jego plany przez pewien czas zeszły na zupełnie inny tor.

Instagram Post Rozwiń

Ashton Kutcher: Jak inżynier biochemiczny stał się modelem

Studiował na Uniwersytecie Stanu Iowa, na kierunku "inżynieria biochemiczna". Aby było go stać na edukację, pracował jako sprzątacz, pomoc na kuchni oraz oddawał krew za pieniądze.

W 1997 roku wziął udział w konkursie urody męskiej - Fresh Faces. Konkurs ten wygrał, na skutek czego rozpoczął współpracę z agencjami modeli. Pracował w Nowym Jorku oraz Los Angeles. Reklamował takie marki jak Calvin Klein czy Versace. Pojawił się również w reklamie Pizza Hut.

Instagram Post Rozwiń

Filmy i seriale z Ashtonem Kutcherem

Jego pierwsza rola aktorska miała miejsce w 1998 roku. Zagrał wtedy Michaela Kelso w sitcomie "Różowe lata siedemdziesiąte". Został za nią dwukrotnie nagrodzony nagrodą Teens Choice. W kinie pierwszy raz można było go zobaczyć w 2000 roku. Wtedy to premierę miał film "Stary, gdzie moja bryka?".

2003 rok to dla aktora rok porażek. Kutcher został nominowany trzykrotnie do Złotych Malin w kategorii "Najgorszy aktor". Nagrodę mógł dostać za film "Nowożeńcy", "Fałszywa dwunastka" oraz "Córka mojego szefa". Rok później jednak nadrobił swoją reputację. Wszystko za sprawą roli Evana Treborna w thrillerze "Efekt motyla" .

Wideo youtube

Po sukcesie "Efektu motyla" ponownie proponowano mu wiele interesujących ról. Zagrał w takich tytułach jak "Zupełnie jak miłość", "Amerykańskie ciacho" czy "Jobs". Dodatkowo już 10 lutego na Netfliksie pojawi się nowy film z jego udziałem. Będzie to produkcja "U ciebie czy u mnie?" gdzie zagra u boku Reese Witherspoon.

Ashton Kutcher: Choroba, o której nikt nie wiedział

Ashoton Kutcher nie bał się wyjawiać sekretów ze swojego życia prywatnego. Inaczej było jednak w kwestii jego stanu zdrowia. Z czasem wyszło na jaw, że w 2019 roku Ashton Kutcher zmagał się z zapaleniem naczyń. Choroba doprowadziła go do czasowej utraty wzroku i słuchu. Na szczęście po roku leczenia, rehabilitacji i odpoczynku wrócił do pełni zdrowia.

Instagram Post Rozwiń

Ashton Kutcher: żona i dzieci

A latach 2005-2013 Ashton Kutcher był mężem Demi Moore. Pomimo 16 lat różnicy para wydawała się idealna. Aktor nie miał problemu, by w wieku 26 lat wychowywać trójkę dzieci celebrytki i jej byłego męża - Bruce’a Willisa. Finalnie jednak para rozstała się, a o wszystkich problemach w związku Moore opowiada w swojej książce "Intymnie".

Po zakończeniu związku Kutcher zaczął spotykać się z Milą Kunis. Poznali się na planie "Różowych lat siedemdziesiątych", kiedy to dziewczyna miała zaledwie 15 lat. Wzięli ślub i wychowują razem dwójkę dzieci - córkę Wyatt i syna Dimitriego.

Instagram Wideo Rozwiń

Ashton Kutcher: kontrowersje wychowawcze

Media uwielbiają pisać o życiu prywatnym Kutchera i Kunis. Szczególnie jeśli chodzi o ich podejście do wychowania dzieci . Wszystko przez fakt, że w ich domu nie istnieje prywatność, zwłaszcza w toalecie. Cała rodzina zostawia drzwi otwarte. Kontrowersyjne jest również ich wyznanie w kwestii dbania o higienę osobistą swoich dzieci. Rodzice Wyatt i Dimitriego przyznali, że dzieci myte są wyłącznie, kiedy są wyraźnie brudne.

Wideo youtube

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film .

***

Zobacz również:

"Chleb i sól": Lato się przełamało [recenzja]

Do roli w filmie "Jak stracić chłopaka w 10 dni" przekonał go... wróżbita

Dave Bautista za mało atrakcyjny, by grać w komediach romantycznych?