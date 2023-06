Liv Tyler: Zaczynała od reklam i teledysków

Liv Tyler urodziła się 1 lipca 1977 roku w Nowym Jorku. Jest córką lidera kultowej grupy rockowej Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. Przez pierwsze lata swojego życia wychowywała się jednak bez ojca. O tym, że znany muzyk jest jej tatą, dowiedziała się... mając 10 lat! Nastolatka przyjęła jego nazwisko, a jej kariera zaczęła nabierać rozpędu.

Liv Tyler stawiała pierwsze kroki w modelingu w wieku 14 lat. Zaczęła od okładek popularnych magazynów młodzieżowych, takich jak "Seventeen" czy "Mirabella". Brała również udział w reklamach telewizyjnych oraz teledyskach.

Prawdziwym przełomem był klip do piosenki "Crazy" grupy Aerosmith. Nastolatka szybko oczarowała fanów zespołu, a ona sama zaczęła budzić coraz większe zainteresowanie. Angaż do teledysku ojca okazał się jednak całkowicie przypadkowy. Reżyser klipu nie wiedział o pokrewieństwie jej i Stevena Tylera. Zdecydował się na Liv po obejrzeniu jednej z reklam telewizyjnych, w których wystąpiła. Zbieżność nazwisk z wokalistą uznał za... przypadek!

Zdjęcie Kadr z teledysku zespołu Aerosmith - "Crazy" / YouTube

Liv Tyler: Lata 90. należały do niej

Debiutem aktorskim Liv Tyler na dużym ekranie był film "Zrozumieć ciszę", który wyreżyserował w 1994 roku Bruce Beresford. W produkcji po raz kolejny udowodniła swój talent aktorski. W kolejnych latach wstąpiła pod okiem takich reżyserów jak James Mangold ("Victor, Syn Dolly") czy Woody Allen ("Wszyscy mówią: Kocham cię").

Zdjęcie Liv Tyler i Roberto Zibetti w filmie "Ukryte pragnienia" / brak / materiały prasowe

Prawdziwym przełomem okazał się jednak film " Ukryte pragnienia " Bernardo Bertolucciego (1996 rok). Odważna kreacja Lucy Harmon przyniosła jej uznanie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Aktorka otrzymała również nominację do nagrody Young Star Award. Rok później magazyn "People" umieścił ją w gronie pięćdziesięciu najpiękniejszych kobiet świata.

Liv Tyler: "Władca Pierścieni" przyniósł jej największą popularność

Kolejne lata ugruntowały pozycję młodej gwiazdy w Hollywood. Filmy z jej udziałem pojawiały się coraz częściej. Jedną z głośniejszych produkcji z jej udziałem był " Armageddon " Michaela Baya, gdzie zagrała Grace Stamper.

Zdjęcie Liv Tyler / mikel roberts/Sygma via Getty Images / Getty Images

W 2001 roku na wielkich ekranach pojawiła się pierwsza część trylogii Petera Jacksona - " Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia ". W ekranizacji powieści J.R.R Tolkiena zagrała postać Arweny. Produkcja do dziś uznawana jest za jedną z najlepszych adaptacji w historii kina. Trzykrotny występ w roli pięknej półelfki stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kreacji w karierze aktorki.

Zdjęcie Liv Tyler i Viggo Mortensen w filmie "Władca Pierścieni: Dwie Wieże" / materiały prasowe

Liv Tyler: Z czasem jej kariera ucichła

Następne lata przyniosły występy w kilku mniejszych filmach, takich jak "Dziewczyna z Jersey", "Samotny Jim", "Zabić wspomnienia" czy "Nieznajomi". Do dużej produkcji wróciła jako Betty Ross w produkcji Marvela " Incredible Hulk " (2008). U boku Edwarda Nortona zagrała jedną z głównych ról, wcielając się w ukochaną bohatera widowiska. Następnie postanowiła wycofać się na jakiś czas z aktorstwa.

Zdjęcie Liv Tyler / Jason LaVeris/FilmMagic / Getty Images

Jak przyznała, życie wśród kamer i fleszy paparazzich ją zmęczyło. Postanowiła skupić się na rodzinie i życiu prywatnym.

Rodzina jest dla mnie ważniejsza niż kariera. Każdy dzień na planie, z daleka od dziecka i męża, był dla mnie stracony

Liv Tyler: Sława zmęczyła aktorkę

W kolejnych latach rzadziej pojawiała się na wielkim ekranie, a jej kariera ucichła. Występowała w mniejszych produkcjach i drugoplanowych rolach. Aktorka zaczęła również grywać w serialach, takich jak "Spisek prochowy", "Pozostawieni", "Rozpustnice" czy "9-1-1: Teksas".

Po ponad dekadzie od jej wystąpienia w "Niesamowitym Hulku" wróciła na moment do ról pierwszoplanowych - wraz z Bradem Pittem zagrała w filmie " Ad Astra " w 2019 roku.

Zdjęcie Liv Tyler i Brad Pitt / Tristan Fewings/Getty Images / Getty Images

Liv Tyler przez krótki czas była związana z Joaquinem Phoenixem (" Joker "). Poznali się na planie filmu "Abbottowie prawdziwi" w 1997 roku.

Obecnym mężem aktorki jest David Gardner. Para mieszka wraz ze swoimi pociechami w Londynie, do którego przeprowadzili się w 2016 roku. Mają wspólnie dwójkę dzieci - Sailora i Lunę. Wychowują także Milo - syna z poprzedniego małżeństwa Liv.

Instagram Post Rozwiń

Liv Tyler: Wraca do superprodukcji po latach. Powróci do aktorstwa na dłużej?

Obecnie aktorka bierze udział w planie zdjęciowym do filmu "Captain America: New World Order". Gwiazda powróci do roli Betty Ross, w którą wcieliła się 15 lat temu. Będzie to pierwsza rola filmowa aktorki od występu w "Ad Astrze".

Szersze szczegóły dotyczące jej wystąpienia nie są na ten moment znane. Czy ponowne wystąpienie w filmie Marvela sprawi, że Liv Tyler powróci do aktorstwa na dłużej?

