Przejmujące wyznanie córki Bruce'a Willisa: "To początek żałoby"

Tallulah Willis: To początek żałoby

"To początek żałoby. Dlatego za każdym razem, gdy idę do domu taty, robię mnóstwo zdjęć - uwieczniam wszystko, co widzę, każdy moment. Jestem jak archeolog, który poszukuje skarbów w rzeczach, na które nigdy nie zwracałam uwagi. Mam każdą wiadomość głosową od niego zapisaną na twardym dysku. Chyba próbuję udokumentować to wszystko, aby w dniu, kiedy go już nie będzie, to wszystko przypominało mi o nim, o nas" - wyznała. Dodając, że podczas wizyt w jego domu chętnie zagląda do gabinetu ojca, który od zawsze oddawał to, czym aktor się interesuje.

"Niedawno znalazłam tam skrawek papieru, na którym napisał 'Michael Jordan', zabrałam tę notatkę, zastanawiając się, o czym myślał, pisząc to. Pomieszczenie wypełniają zebrane przez niego bibeloty: zabytkowe samochodziki, monety, kamienie, przedmioty wykonane z mosiądzu. Lubi rzeczy, które może obracać w palcach. I zawsze gra muzyka. Mój tata jest znakomitym muzykiem i uwielbia swoje stare przeboje" - opisała.