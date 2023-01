"Miejscem wiecznego spoczynku Lisy Marie będzie Graceland, spocznie obok jej ukochanego syna Bena" - poinformował w piątek agent jej córki, 33-letniej Riley Keough. W Graceland, w tzw. Meditation Gardens, pochowany jest także jej ojciec Elvis Presley, który zmarł 16 sierpnia 1977 r.

Lisa Marie Presley: Przyczyna śmierci

Lisa Marie zmarła w czwartek w szpitalu w Los Angeles, prawdopodobnie z powodu zatrzymania akcji serca. Poza Riley Keough i syna Benjamina, miała jeszcze dwie córki, 14-letnie bliźniaczki Finley i Harper.

Reklama

Jeszcze we wtorek wieczorem Lisa Marie i jej matka Priscilla Presley były obecne na gali rozdania Złotych Globów , podczas której aktor Austin Butler uhonorowany został za najlepszą rolę męską w filmie biograficznym "Elvis" poświęconym jej ojcu.

Lisa Marie Presley czterokrotnie wychodziła za mąż. Oprócz Danny'ego Keougha, z którym rozwiodła się w 1994 roku, była także żoną Nicolasa Cage'a, Michaela Jacksona i Michaela Lockwooda.

W 2020 roku syn piosenkarki, 27-letni Benjamin Keough, który od dawna zmagał się z depresją i uzależnieniami, odebrał sobie życie.

"Elvis" to nie jest film biograficzny

Film "Elvis" trafił na ekrany kin w czerwcu minionego roku i szybko zdobył uznanie widzów. "To tak naprawdę nie jest film biograficzny. Dla mnie to film o Ameryce lat 50., 60. i 70. ubiegłego wieku. A jeśli chcesz rozmawiać o Ameryce tamtego okresu, to (...) w samym jej centrum znajduje się Elvis" - powiedział Baz Luhrmann w trakcie specjalnego panelu, zorganizowanego przez studio Warner Bros. Discovery w kwietniu minionego roku.

"Szekspir analizowałby kulturę poprzez królów. Dlaczego więc nie skupić się na Królu Presleyu? Mój film przypomina film o superbohaterze, bo tak naprawdę Elvis Presley jest oryginalnym superbohaterem" - twierdzi reżyser.

Na tym porównania do komiksów się nie kończą. Jak mówi Luhrmann, historia Elvisa w jego filmie została pokazana oczami menadżera Presleya, pułkownika Toma Parkera, w którego rolę wcielił się Tom Hanks . Według reżysera, Parker jest "kryptonitem" Presleya, czyli jego słabością.

Wideo "Elvis" [trailer]

Zobacz również:

"Elvis" nie jest typowym filmem biograficznym, ale wiernie trzyma się faktów

Austin Butler: Przez "Elvisa" przez trzy lata nie widział się z rodziną