Superbohaterski serial "Hawkeye" można oglądać na platformie Disney+ . Jest to produkcja Marvela według komiksu o tym samym tytule, którego fabuła ukazuje losy Clinta Bartona jako Ronina i kontynuuje wydarzenia zapoczątkowane w filmie "Avengers: Koniec gry" .

Twórcą serialu i autorem scenariusza jest Jonathan Igla, za reżyserię odpowiadali: duet Bert & Bertie oraz Rhys Thomas. W tytułową rolę wcielił Jeremy Renner, w produkcji oglądamy oczywiście także Piotra Adamczyka , a oprócz niego: Hailee Steinfeld, Verę Farmigę, Tony’ego Daltona, Zahna McClarnona, Briana d’Arcy’ego Jamesa i Alaquę Cox.



Piotr Adamczyk na planie kolejnych amerykańskich produkcji

Wiele wskazuje, że teraz częściej będziemy mogli oglądać Piotra Adamczyka w amerykańskich produkcjach. Nie tak dawno zakończył zdjęcia do trzeciego już sezonu serialu "For All Manking", a portal "Na Ekranie" donosi, że aktor znajduje się już na planie produkcji Amazon Prime Video - "Lightyears".



Serial opowie historię Franklin i Irene York, którzy odkrywają zakopaną na ich podwórku komorę. W niewyjaśniony sposób prowadzi ona do dziwnej, opustoszałej planety. Para pilnie strzeże swojego sekretu, z wehikułu korzystając rozsądnie. Jednak kiedy w ich życie wkracza pewien młody człowiek, wszystko wywraca się do góry nogami, a komora okazuje się czymś znacznie większym, niż sądzili.



W rolach głównych wystąpią zdobywcy Oscarów - Sissy Spacek i J.K. Simmons.

