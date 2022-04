Praca na planie filmu "Across the River and Into the Trees" były dla Lieva Schreibera wyczerpujące emocjonalnie. Bohater, którego grał w tym filmie, chce popełnić samobójstwo. Produkcja jest ekranizacją książki pisarza, który odebrał sobie życie. Jakby tego było mało, w trakcie kręcenia zdjęć aktor dostał hiobowe wieści na temat stanu zdrowia swojego ojca. Opowiedział o tym podczas uroczystej premiery filmu.

Reklama

Liev Schreiber: Ojciec aktora zdecydował się na eutanazję

"Jedną z rzeczy, jakie przytrafiły nam się w trakcie tych bardzo długich zdjęć do filmu w Wenecji, była informacja o tym, że w nodze mojego ojca wykryto bardzo szybko rosnącego mięsaka. Został nam miesiąc zdjęć, a ekipa zgodziła się je przerwać, bym mógł wrócić do Seattle do mojego ojca. W tym czasie pojawiły się u niego przerzuty na płuca i tak dalej. Kiedy wróciłem do Wenecji, zadzwonił do mnie tata i powiedział, że rezygnuje z chemioterapii. W stanie Waszyngton eutanazja jest legalna, więc mój ojciec zdecydował się na zażycie pigułki i tak dalej. W tym samym momencie mieliśmy kłopoty finansowe i nie mogliśmy kontynuować zdjęć. Gdy członkowie włoskiej ekipy dowiedzieli się, że mój ojciec umiera i chce poddać się eutanazji, przez następne kilka tygodni pracowali za darmo. A ja cały czas miałem z tyłu głowy, że gram tę rolę człowieka, który też planuje popełnić samobójstwo. A ci Włosi rozumieli to, że nie poświęcamy wystarczająco dużo czasu poprzednim pokoleniom, by podziękować im za to, czego dokonali. Było to dla mnie bardzo znaczące. Bardzo mocno to odczułem" - wspomina aktor.

Bohaterem powieści "Za rzekę, w cień drzew" jest amerykański pułkownik Richard Cantwell, który po zakończeniu II wojny światowej wspomina swoje życie oraz romans z dużo młodszą, 18-letnią Renatą. Powieść oparta została na prawdziwym romansie, jaki połączył podstarzałego Hemingwaya z młodą Adrianą Iwancić.



Film "Across the River and Into the Trees" wyreżyserowała Paula Ortiz ("Krwawe gody") na podstawie scenariusza Petera Flannery’ego ("Nałożnica diabła"). W rolach głównych oprócz Schreibera występują w nim Josh Hutcherson, Danny Huston oraz Giancarlo Giannini. W roli Renaty wystąpiła Matilda De Angelis.

Zobacz również:

Warren Beatty: Seksualna rewolucja i wpadka na Oscarach

Maria Kowalik: Aktorka, która została sprzątaczką

"Bejbis": Rola życia Marty Żmudy Trzebiatowskiej?