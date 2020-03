Liev Schreiber w filmowej biografii Richarda Williamsa, ojca Sereny i Venus

Powiększa się obsada filmu "King Richard", opowiadającego o ojcu tenisistek Sereny i Venus: Richardzie Williamsie. Dołączył do niej znany z serialu "Ray Donovan" Liev Schreiber. Tytułową rolę zagra Will Smith.

Ciekawe, jak Liev Schreiber radzi sobie na korcie? /Dominik Bindl/WireImage /Getty Images

Schreiber wcieli się w rolę trenera tenisa Paula Cohena, który w trakcie swojej kariery współpracował miedzy innymi z Johnem McEnroe'em i Pete'em Samprasem. Aktor właśnie zakończył zdjęcia do finałowego sezonu "Raya Donovana", serialu, który przyniósł mu pięć nominacji do Złotego Globu i trzy nominacje do nagrody Emmy.

Reżyserem filmu "King Richard" jest Reinaldo Marcus Green, który równocześnie pracuje nad innym powstającym właśnie filmem biograficznym: "Good Joe Bell" z Markiem Wahlbergiem w roli tytułowej. Film opowie historię Joego Bella, ojca Jadina, 15-latka, którego samobójstwo wzbudziło w Stanach dyskusję na temat prześladowania osób homoseksualnych.

Scenariusz do filmu o Richardzie Williamsie napisał Zach Baylin. Biograficzny dramat sportowy opowie o determinacji Williamsa, który trenował swoje córki na zniszczonych kalifornijskich kortach, by doprowadzić je do największych międzynarodowych sukcesów. W rolę sióstr Williams: Sereny i Venus wcielą się Saniyya Sydney i Demi Singleton. W obsadzie znalazł się również znany z pierwszego sezonu serialu "Żywe trupy" Joe Bernthal.

Jednym z największych niespełnionych marzeń aktorskich Willa Smitha jest Oscar. Wydaje się, że rola Richarda Williamsa to jego kolejne podejście do zdobycia tej nagrody. Na razie Smith mógł cieszyć się jedynie z dwóch nominacji - za role w filmach "Ali" i "W pogoni za szczęściem".

Liev Schreiber to aktor, który z powodzeniem łączy występy w filmie, serialu oraz teatrze. Na liście filmów z jego udziałem jest między innymi oscarowy "Spotlight". A już w lipcu tego roku będzie można oglądać go w nowym filmie Wesa Andersona "The French Dispatch".