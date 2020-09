Liev Schreiber w ekranizacji powieści Hemingwaya "Za rzekę, w cienie drzew"

Znany z serialu "Roy Donovan" i filmu "Spotlight" Liev Schreiber będzie gwiazdą przygotowywanej adaptacji powieści Ernesta Hemingwaya zatytułowanej "Za rzekę, w cienie drzew". Zdjęcia do tej produkcji mają rozpocząć się w październiku tego roku. Będą realizowane we Włoszech.

Liev Schreiber zaczyna pracę na planie nowego filmu /Dominik Bindl/WireImage /Getty Images

Produkowany przez studia Tribune Pictures i The Exchange film kręcony będzie w Wenecji z zachowaniem wszelkich środków ostrożności związanych z pandemią COVID-19.

Twórcy filmu skorzystali z ulg podatkowych proponowanych przez włoski rząd dla filmowców pragnących kręcić zdjęcia właśnie w Italii. To zachęta generująca obustronne korzyści. Duże produkcje filmowe zapewniają zyski dla regionu oraz tworzą nowe miejsca pracy dla miejscowych fachowców.



Schreiber wcieli się w rolę pułkownika Richarda Cantwella. To postać częściowo wzorowana na przyjacielu Hemingwaya, pułkowniku Charlesie T. Lanhamie.



Zraniony psychicznie i fizycznie podczas I wojny światowej pułkownik wdaje się w skazany na niepowodzenie romans z dużo młodszą kobietą. Rozgrywająca się pod koniec II wojny światowej powieść została wydana w 1950 roku.

Reżyserem ekranizacji powieści "Za rzekę, w cienie drzew" będzie Paula Ortiz, autorka takich filmów jak m.in. "Nie zrywa się kwiatów" z 2011 roku i nakręconych cztery lata później "Krwawych godów". Scenariusz do filmu napisał Peter Flannery, twórca związany głównie z telewizją.

Obok Lieva Schreibera w filmie "Za rzekę, w cienie drzew" wystąpi uznany włoski aktor Giancarlo Giannini. Towarzyszyć im będzie Hiszpan Javier Camara oraz Matilda De Angelis, aktorka, która w 2018 roku została wybrana do grona tzw. "European Shooting Stars" podczas festiwalu filmowego w Berlinie w 2018 roku.