Liev Schreiber: Litewska wódka z Daniele Craigiem

Liev Schreiber zyskał popularność dzięki występom w trylogii "Krzyk" , w której wcielił się w postać Cottona Weary'ego - głównego podejrzanego w sprawie morderstwa Maureen Prescott.

Sukces serii zaowocował ofertą roli Orsona Wellesa w biograficznym filmie "Obywatel Welles", który przyniósł Schreiberowi nominację do nagród Złotego Globu i Emmy.

W filmografii aktora ważne miejsce zajmują też: remake horroru "Omen" z 2006 roku, thriller "Salt" , w którym partnerował Angelinie Jolie oraz wojenny dramat "Opór" , w którym wystąpił u boku Daniela Craiga.

"Naszym sposobem na nie zamarznięcie było picie wódki" - aktor wspomina pobyt na planie filmowym "Oporu", do którego część zdjęć kręcona była na Litwie. "Mieliśmy sporo litewskiej wódki. Była całkiem niezła, więc nie wylewaliśmy za kołnierz" - wyznał aktor, po czym dodał usprawiedliwiająco: "Wiecie, byliśmy w środku lasu i było przeraźliwie zimno".

Liev Schreiber: Spec od rozwiązywania problemów

Największą rozpoznawalność przyniosła jednak Lievovi Schreiberowi tytułowa rola w serialu "Ray Donovan". Aktor zagrał specjalistę od rozwiązywania problemów wpływowych mieszkańców Los Angeles. W pewnym momencie grany przez Lieva Schreibera bohater musi rozwiązać problem dotyczący jego rodziny. Tak rozpoczyna się ta historia, która w postaci serialu była opowiadana przez siedem sezonów, a potem trafiła jeszcze na duży ekran.

Jak się okazuje, za graniem Donovana stęsknił się Liev Schreiber. "Rozważyłbym taką propozycję" - zapewnił aktor podczas tegorocznej edycji festiwalu filmowego w Karlowych Warach, gdzie zapytano go o to, czy wcieliłby się w tę postać raz jeszcze. Zaznaczył przy tym, że podjęcie decyzji o dalszym ciągu tej opowieści nie zależy od niego, ale od razu dodał, że do fanów serialu należy prezes stacji Showtime, David Nevins.

Zdjęcie Liev Schreiber jako Ray Donovan / Album Online / East News

"Serial zawsze był dzieckiem Nevinsa. Wiem, że on kocha tę postać i tę historię, dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby jeszcze odezwał się do mnie w tej sprawie" - powiedział Schreiber. Przyznał też, że popularność serialu go zaskoczyła. "Nie wiedziałem, że tak wielu widzów go kocha. Wtedy zdajesz sobie sprawę z tego, że choć grałeś jakąś postać głównie dla pieniędzy, to poruszyła ona tak wielu ludzi. Wiele to dla mnie znaczy" - stwierdził aktor.



Naomi Watts i Liev Schreiber: Piękna i bestia

Schreiber nie ukrywa, że przyjął propozycję zagrania w serialu "Ray Donovan" z bardzo przyziemnych powodów. W tamtym czasie rozglądali się ze swoją partnerką Naomi Watts za miejscem, w którym w spokoju mogliby wychować swoje dzieci.

"Naomi była wtedy większą gwiazdą ode mnie i lataliśmy z dziećmi po całym świecie. Dzieci były jednak coraz starsze i potrzebowały stałego miejsca, w którym mogłyby pójść do szkoły. Ona chciała zamieszkać w Los Angeles, więc pomyślałem, że poszukam tam stałej pracy" - wyznał aktor.

Liev Schreiber i Naomi Watts zaczęli spotykać się w 2005 roku, po tym, jak trafili na siebie na wystawie w Metropolitan Museum of Art. "Tego wieczoru odkryłam w sobie śmiałość, o którą nigdy się nie podejrzewałam" - wspominała Watts. "Zwykle czekałam, aż facet wykona pierwszy ruch, ale wtedy było inaczej. Gdy Liev powiedział, że wychodzi, pomyślałam sobie: 'O cholera, kolejna taka szansa trafi się pewnie za kilka lat'. Podeszłam to niego i zapytałam, czy chce moją wizytówkę. Nie mogłam przecież powiedzieć wprost, że chcę dać mu swój numer" - śmiała się aktorka.

Zdjęcie Liev Schreiber i Naomi Watts w 2016 roku / Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis / Getty Images

"Roześmiał się, wziął bilecik i wyszedł" - kontynuowała Watts. "Pięć minut później wysłał mi wiadomość z zapytaniem, czy mam ochotę wyskoczyć gdzieś na drinka. Odpisałam mu - 'Nie. Ale zjedzmy jutro śniadanie'". Poranna randka dała początek płomiennemu związkowi.

Zaręczyli się niecałe 4 lata później, jednak w ogóle nie śpieszyło im się do małżeństwa. Para doczekała się dwójki synów - Aleksandra w roku 2007 i Samuela Kai w 2008.



Byli jak piękna i bestia. On, potężnie zbudowany olbrzym [aktor ma 191 cm wzrostu] o twarzy, która - jak sam twierdzi - "jednych przeraża, a u drugich wywołuje chęć, by w nią uderzyć." Ona, filigranowa blondynka, królowa ludzkich serc, która bez trudu rozkocha w sobie nawet "King Konga".

Informacja o rozstaniu pary w 2016 była szokiem dla ich fanów.



"W ciągu ostatnich kilku miesięcy doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem dla naszej rodziny będzie separacja. Z miłością, poszanowaniem i przyjaźnią będziemy wspólnie wychowywać naszych synów i odkrywać nowy etap naszej relacji" - takie oświadczenie wydali Watts i Schreiber w 2016 roku. Poprosili też prasę o uszanowanie prywatności ich rodziny.

Od kilku lat aktor spotyka się z młodszą o 25 lat modelką Taylor Neisen.

Zdjęcie Liev Schreiber z partnerką Taylor Neisen / Mark Sagliocco / Getty Images

Liev Schreiber: Ojciec aktora zdecydował się na eutanazję

Jednym z ostatnich filmów Schreibera jest ekranizacją powieści Ernesta Hemingwaya "Za rzekę, w cień drzew". Praca na planie filmu "Across the River and Into the Trees" była dla aktora wyczerpująca emocjonalnie. Bohater, którego grał w tym filmie, chce popełnić samobójstwo. Produkcja jest ekranizacją książki pisarza, który odebrał sobie życie. Jakby tego było mało, w trakcie kręcenia zdjęć aktor dostał hiobowe wieści na temat stanu zdrowia swojego ojca.

"Jedną z rzeczy, jakie przytrafiły nam się w trakcie tych bardzo długich zdjęć do filmu w Wenecji, była informacja o tym, że w nodze mojego ojca wykryto bardzo szybko rosnącego mięsaka. Został nam miesiąc zdjęć, a ekipa zgodziła się je przerwać, bym mógł wrócić do Seattle do mojego ojca. W tym czasie pojawiły się u niego przerzuty na płuca i tak dalej. Kiedy wróciłem do Wenecji, zadzwonił do mnie tata i powiedział, że rezygnuje z chemioterapii. W stanie Waszyngton eutanazja jest legalna, więc mój ojciec zdecydował się na zażycie pigułki i tak dalej. W tym samym momencie mieliśmy kłopoty finansowe i nie mogliśmy kontynuować zdjęć. Gdy członkowie włoskiej ekipy dowiedzieli się, że mój ojciec umiera i chce poddać się eutanazji, przez następne kilka tygodni pracowali za darmo. A ja cały czas miałem z tyłu głowy, że gram tę rolę człowieka, który też planuje popełnić samobójstwo. A ci Włosi rozumieli to, że nie poświęcamy wystarczająco dużo czasu poprzednim pokoleniom, by podziękować im za to, czego dokonali. Było to dla mnie bardzo znaczące. Bardzo mocno to odczułem" - wspomina aktor.



Bohaterem powieści "Za rzekę, w cień drzew" jest amerykański pułkownik Richard Cantwell, który po zakończeniu II wojny światowej wspomina swoje życie oraz romans z dużo młodszą, 18-letnią Renatą. Powieść oparta została na prawdziwym romansie, jaki połączył podstarzałego Hemingwaya z młodą Adrianą Iwancić.



Liev Schreiber w Przemyślu pomagał ukraińskim uchodźcom

Liev Schreiber jest jedną z hollywoodzkich gwiazd, która aktywnie włączyła się w pomoc ukraińskim uchodźcom.

W kwietniu aktor przybył do Przemyśla, by w wspomóc wolontariuszy. Podobnie jak Penn, Schreiber od początku wojny apelował o pomoc. Na Instagramie zamieścił zdjęcia z Przemyśla, gdzie pomaga m.in. przy gotowaniu posiłków dla uchodźców.

"Barszcz dla 1500 osób! Dzień pierwszy w Przemyślu (Polska, tuż za granicą z Ukrainą). World Central Kitchen nadal jest gwiazdą rocka, która służy i karmi tych, którzy stracili prawie wszystko. Ogromne podziękowania dla wszystkich niezwykłych wolontariuszy" - napisał pod jednym ze zdjęć.

