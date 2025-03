Leonardo DiCaprio jako pechowy rewolucjonista. Jest zwiastun

Anderson jest jednym z najbardziej uznanych amerykańskich autorów filmowych. Ma na swoim koncie 11 nominacji do Oscara, nagrodę za reżyserię w Cannes za film "Lewy sercowy" (2002), weneckiego Srebrnego Lwa za "Mistrza" oraz berlińskiego Złotego Niedźwiedzia za "Magnolię" i Srebrnego Niedźwiedzia za reżyserię "Aż poleje się krew". Uznanie przyniosły mu także "Boogie Nights", "Nic widmo" i "Licorice Pizza".

Dla DiCaprio będzie to pierwsza współpraca z uznanym twórcą i najnowsza rola od czasu występu w "Czasie krwawego księżyca" Martina Scorsese w 2023 roku. W obsadzie znaleźli się także Regina Hall, Teyana Taylor, Sean Penn, Alana Haim, Benicio del Toro, Wood Harris, Shayna McHayle i Chase Infiniti.



"One Battle After Another". Co wiemy o filmie?

Szczegóły fabuły "One Battle After Another" nie są na razie znane. Przewiduje się, że została ona zainspirowana książką "Vineland" Thomasa Pynchona z 1990 roku. DiCaprio wciela się w niejakiego Boba Fergusona, pechowca, który szykuje się do rewolucji. Bohater będzie starał się uratować córkę — nie wiadomo jednak, jakie niebezpieczeństwo, prawdziwe lub nie, będzie jej groziło. W przygotowaniach pomoże mu mentor, wykreowany przez Benicio del Toro.

Anderson wyreżyserował, napisał i wyprodukował "One Battle After Another". Jak podaje "Variety", budżet wyniósł 140 milionów dolarów. To najdroższy film w karierze twórcy "Mistrza".

"One Battle After Another" wejdzie do kin 26 września 2025 roku. Przewiduje się, że jego światowa premiera odbędzie się kilka tygodni wcześniej podczas festiwalu w Wenecji.