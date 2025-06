Kultowy aktor żył w fikcji. Gdy poznał prawdę, było już za późno

Choć dziś uważany jest za jednego z najwybitniejszych aktorów w historii kina, dzieciństwo Jacka Nicholsona kryło w sobie tajemnicę, która mogłaby posłużyć za scenariusz do filmu. Aktor urodził się w 1937 roku i był wychowywany przez Ethel May - kobietę, którą przez całe dzieciństwo uważał za matkę. W rzeczywistości była ona... jego babcią.

Prawda o pochodzeniu Jacka Nicholsona wyszła na jaw zbyt późno

Przez większość życia Jack nie miał pojęcia, że jego "siostra" June była w rzeczywistości jego biologiczną matką. Rodzina zdecydowała się na taki krok, chcąc uniknąć społecznych konsekwencji związanych z młodzieńczą relacją June. June została wysłana do rodziny w Nowym Jorku, a ojciec dziecka - żonaty Don - został stanowczo odsunięty. Plan, by Ethel May wychowała chłopca, wydawał się niezawodny. Przynajmniej przez kilka dekad.

Reklama

Dziennikarz odkrywa rodzinny sekret. Nicholson w szoku

Wszystko zmieniło się w momencie, gdy Nicholson był już uznanym aktorem z trzema Oscarami na koncie. Jeden z dociekliwych dziennikarzy, pracując nad jego biografią, trafił na trop tej rodzinnej tajemnicy. To właśnie wtedy aktor miał po raz pierwszy usłyszeć pytanie o swoją prawdziwą matkę. Zaskoczony, zaczął drążyć temat. Nie mógł już porozmawiać z June ani Ethel - obie zmarły, zanim prawda wyszła na jaw.

Aby rozwiać wątpliwości, Jack zadzwonił do męża swojej drugiej siostry - Shorty’ego. Rozmowę przejęła Lorraine, która potwierdziła wszystko: June była jego matką, a Ethel - babcią. Informacja ta była dla aktora ogromnym zaskoczeniem, choć nigdy publicznie nie odnosił się do decyzji swojej rodziny. Przyznał jedynie w jednym z wywiadów, że rozumie, dlaczego rodzina podjęła taką decyzję.

Choć historia Nicholsona porusza do głębi, aktor nigdy nie okazał żalu wobec Ethel May. Wręcz przeciwnie - podkreślał, że była dobrą opiekunką i miała ogromny wpływ na jego charakter. Wyznał, że gdyby nie sposób, w jaki został wychowany, być może nie stałby się tym człowiekiem, którym jest dzisiaj. I choć prawda wyszła na jaw dopiero wtedy, gdy zyskał międzynarodową sławę, nie zamieniłby dzieciństwa na inne.

Jack Nicholson dziś - legenda kina i człowiek z historią

Jack Nicholson zagrał w kultowych filmach takich jak "Lot nad kukułczym gniazdem", "Lśnienie" czy "Lepiej być nie może". Mimo życiowego zaskoczenia, które spotkało go już w dorosłości, zachował spokój i dystans. Jego historia pokazuje, jak silna potrafi być ludzka psychika - i jak długo mogą trwać rodzinne tajemnice, zanim zostaną odkryte.