Kultowa seria powraca na ekrany. Znowu zobaczymy uwielbianych aktorów!

"Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma" - nadchodzi nowy film z uniwersum Tolkiena

Ekranizacje książek Tolkiena wywołały niemałe poruszenie na całym świecie. Widzowie pokochali przedstawienie świata fantasy przez Petera Jacksona. Film "Władca Pierścieni: Powrót króla" zdobył nawet cztery Oscary. Po przeniesieniu na ekran "Hobbita" i serialu, który wywołał sporo kontrowersji, przyszedł czas na kolejny film. Andy Serkis, który przez lata wcielał się w Golluma, stanie za kamerą nowej produkcji ze Śródziemia.

Historia połączy wydarzenia z "Hobbita", czyli od 111. urodzin Bilbo Bagginsa, do wyprawy walecznej Drużyny Pierścienia z pierwszej części trylogii. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Ian McKellen, który portretował Gandalfa w wielu filmach z uniwersum, powróci na ekran. Na niedawnym konwencie fantasy artysta zdradził nazwisko kolejnego aktora, który również znajdzie się w filmie Serkisa. Będzie to Elijah Wood, czyli Frodo Baggins!

Wiemy, że fabuła ma być mocno skoncentrowana na Aragornie, co wskazywałoby na to, że Viggo Mortensen także ponownie wcieli się w swoją postać - prawdopodobnie z małą pomocą CGI, które go odmłodzą. Jego postać będzie musiała znaleźć Golluma, by ten nie wyjawił informacji o Pierścieniu Sauronowi.

Kiedy Gandalf, Frodo i Aragorn powrócą na wielki ekran?

Premiera najnowszego filmu z uniwersum zaplanowana jest na grudzień 2027 roku. Zdjęcia, jak zdradził Ian McKellen, mają rozpocząć się w maju przyszłego roku. W czerwcu Andy Serkis wyjawił, że wciąż trwają prace nad scenariuszem.

