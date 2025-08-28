"Tylko mniej kochaj": uwielbiana polska komedia romantyczna

Bohaterem filmu Ryszarda Zatorskiego był młody, przystojny architekt Michał, na którego drodze pojawiają się nagle aż trzy kobiety: Agata, Julia oraz siedmioletnia Michalina.

Główną rolę zagrał Maciej Zakościelny, a partnerowały mu: Agnieszka Dygant, tu pod maską chłodnej bizneswoman, skrywająca temperament wampa oraz emanująca delikatnym wdziękiem Agnieszka Grochowska.

Reklama

"Tylko mnie kochaj" było również kinowym debiutem Julii Wróblewskiej, która wcieliła się w postać Michaliny - rezolutnej dziewczynki, która pewnego dnia pojawia się w drzwiach mieszkania głównego bohatera oświadcza, że Michał jest jej ojcem oraz prosi, by zajął się nią przez najbliższe 5 dni. Na ekranie można zobaczyć również Danutę Stenkę i Artura Żmijewskiego - gwiazdorską parę, która stworzyła niezapomniane kreacje w poprzednim hicie Ryszarda Zatorskiego - "Nigdy w życiu!".

"Komedia romantyczna to gatunek filmu, który jest mi najbliższy. Dlatego podjąłem się reżyserii 'Nigdy w życiu' i dlatego teraz przedstawiam 'Tylko mnie kochaj' - również komedię romantyczną. Mam nadzieję, że i tym razem uda mi się stworzyć filmowy świat, który zauroczy widzów" - mówił reżyser.



Nadzieje reżysera nie okazały się płonne, albowiem jego produkcję obejrzało blisko 2 miliony kinomanów, co z kolei zapewniło dziełu Bursztynowe Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

"Tylko mnie kochaj" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Ponadczasowa komedia romantyczna "Tylko mnie kochaj" zostanie wyemitowana w czwartek, 28 sierpnia o godzinie 19:55 na Polsacie.

Zobacz też:

To największy hit w historii Netfliksa. Jest szansa na kontynuację?

