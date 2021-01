Kto ma najbardziej gwiazdorską obsadę roku?

Wydawać by się mogło, że w konkurencji na najbardziej imponującą obsadę zebraną na potrzeby jednego filmu fabularnego, nie będzie miał sobie równych Adam McKay. Lista nazwisk, jakie skompletował on do swojego filmu "Don't Look Up", robi ogromne wrażenie. Nie ustępuje mu jednak David O. Russell, który do swojego nowego, niezatytułowanego jeszcze projektu, zakontraktował równie pokaźne grono gwiazd.

Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence są gwiazdami "Don't Look Up" Adama McKaya /David L. Ryan/The Boston Globe /Getty Images

Najpierw poinformowano, że w nowym filmie Russella wystąpią Christian Bale, Margot Robbie i John David Washington. Później do obsady dołączyli Rami Malek i Zoe Saldana. I kiedy wydawało się, że to już koniec głośnych nazwisk w obsadzie filmu, pojawiły się kolejne. I to nie byle jakie. Jak informuje portal "Deadline", w filmie Russella wystąpią również Robert De Niro, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts oraz Alessandro Nivola.



Nie wiadomo, w jakie postaci się wcielą i jaki będzie "rozmiar" ich ról. Nie wiadomo właściwie nic, bo projekt Davida O. Russella ("Poradnik pozytywnego myślenia", "American Hustle") pozostaje jedną wielką tajemnicą. Wiadomo tylko, że film zostanie nakręcony na podstawie jego oryginalnego scenariusza. Przez jakiś czas plotkowano, że produkcja będzie nosiła tytuł "Amsterdam", ale okazało się, że to nieprawda. To wszystkie wiadomości na temat tej produkcji.

Uważny obserwator zauważy pewnie, że w obsadzie filmu Davida O. Russella nie ma Jennifer Lawrence, która wystąpiła wcześniej w trzech wyreżyserowanych przez niego produkcjach. Za rolę w każdym z tych filmów otrzymała nominację do Oscara, a jedna z nich - ta za rolę w "Poradniku pozytywnego myślenia" - przyniosła jej pierwszą w karierze statuetkę. Tym razem jednak Lawrence można znaleźć w obsadzie wspomnianego wyżej filmu Adama McKaya.



"Don’t Look Up", bo taki nosi tytuł, opowie historię dwóch astronomów, którzy odkrywają zbliżającą się w stronę Ziemi asteroidę. Zderzenie z nią jest nieuniknione i będzie miało katastrofalne skutki. Odkrywcy ruszają z misją po całych Stanach, by ostrzec ich mieszkańców przed śmiertelnym zagrożeniem. Szybko odkrywają, że mało kto przejmuje się tym zagrożeniem.



W roli astronomów zobaczymy Lawrence i Leonardo DiCaprio. W pozostałych rolach wystąpili z kolei Meryl Streep, Timothee Chalamet, Cate Blanchett, Jonah Hill, Matthew Perry, Ariana Grande, Tyler Perry, Himesh Patel, Melanie Lynskey oraz Ron Perlman.