Na to, że wciąż jest szansa na powstanie rebootu "Kruka", wskazują słowa producenta filmowego Edwarda R. Pressmana, który ma prawa do oryginalnego filmu. W rozmowie z portalem "Indiewire" przyznał, że "projekt takiego filmu jest aktualnie rozwijany w formie rebootu".



Bohaterem "Kruka" jest muzyk Eric Draven, który dzień przed swoim ślubem zostaje zastrzelony. Ginie też jego narzeczona, która przed śmiercią zostaje brutalnie zgwałcona. Dokładnie rok później, w wigilię Halloween, Eric powraca, by zemścić się na mordercach swojej ukochanej. Towarzyszy mu tytułowy kruk, który jest jego łącznikiem ze światem żywych.

W następnych latach zrealizowanych zostało kilka kontynuacji filmu Proyasa. Były to filmy "Kruk 2: Miasto Aniołów" z 1996 roku, "Kruk 3: Zbawienie" (2000) oraz "Kruk 4" (2005). Tylko drugą z nich można było obejrzeć w kinach, kolejne przeznaczone były już bezpośrednio na rynek wideo. Zrealizowano również jeden sezon serialu zatytułowanego "Kruk: Droga do nieba" z 1998 roku.

Remake "Kruka": Kto zagra tytułową rolę?

Jednocześnie wciąż podejmowane były próby stworzenia remake’u "Kruka". Jeden ze scenariuszy takiego filmu napisał Rob Zombie . Inne wersje wyreżyserować mieli m.in. Juan Carlos Fresnadillo, Francisco Javier Gutierrez oraz Corin Hardy. Kandydatami do głównej roli byli w nich m.in. Bradley Cooper , Jason Momoa, Nicholas Hoult, Luke Evans czy James McAvoy. Żaden z tych filmów nigdy jednak nie powstał.

Czy tym razem się uda? Edward R. Pressman zapewnia, że wkrótce ogłosi reżysera oraz obsadę remake’u "Kruka". "Kruk to swego rodzaju antysuperbohater, który jest rzadkością w komiksach" - mówi.

