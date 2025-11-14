Kontrowersyjny film powraca na ekrany. Czekaliśmy na to prawie 30 lat
Hollywoodzkie hity "Iluzja 3" oraz "Uciekinier" to najgłośniejsze spośród dziewięciu filmów, które wchodzą do polskich kin 14 listopada. Pozostałe propozycje to: horror "Bone Lake", dramat "Baby", animacja "Zwierzaki na zakręci" i aż trzy dokumenty "Listy z Wilczej", "Silver" oraz "Velazquez i jego tajemnica". Stawkę uzupełnia kultowy thriller "Funny Games", który powraca na ekrany po blisko trzydziestu latach.
Niepokojące, nominowane do Złotej Palmy arcydzieło Michaela Hanekego powraca do polskich kin po blisko trzech dekadach od premiery! "Funny Games" zadebiutowało w 1997 roku na festiwalu w Cannes i szybko zdobyło nie tylko poklask krytyków, ale też status filmu, który zmienia nasze spojrzenie na kino. Łamiąc czwartą ścianę i budując niezwykle przemyślaną strukturę narracyjną, Michael Haneke jednocześnie szokuje widza i zmusza nas do odpowiedzi na pytania, których nie mamy ochoty sobie zadawać - dlaczego lubimy patrzeć na przemoc? I dlaczego zło jest takie pociągające?
Anna, jej mąż Georg i ich kilkuletni syn wyjeżdżają poza miasto swoim nowym samochodem, ciągnąc na przyczepie śliczną drewnianą łódź. Gdy docierają do domku nad jeziorem, szybko i z ulgą zapominają o zgiełku i problemach wielkiego miasta. Sielankowe wakacje kończą się z chwilą, gdy rozlega się pukanie do drzwi. Próg ich domu przekracza dwóch schludnie ubranych młodzieńców, którzy szybko rozpoczynają okrutną zabawę z niespodziewającą się niczego rodziną.
"Uciekinier" to ekranizacja emocjonującej powieści Stephena Kinga (pisanej jeszcze pod pseudonimem Richard Bachman) w reżyserii Edgara Wrighta, specjalisty od niesztampowego kina na pełnych obrotach i twórcy tak nowatorskich i odjechanych obrazów jak "Baby Driver", "Ostatnia noc w Soho" czy "Scott Pilgrim kontra świat". W roli głównej Glen Powell - gwiazda hitów: "Tylko nie ty", "Hit Man", "Twisters" i "Top Gun: Maverick", a obok niego Josh Brolin, Lee Pace, Colman Domingo, Katy O'Brian, Karl Glusman, Emilia Jones, William H. Macy oraz Michael Cera.
W niedalekiej przyszłości "Uciekinier" staje się najchętniej oglądanym programem w telewizji - to śmiertelnie niebezpieczny konkurs, w którym uczestnicy muszą przeżyć 30 dni, będąc ściganymi przez zawodowych zabójców. Każdy ich ruch jest transmitowany za pomocą kamer żądnej krwi publiczności, a każdy kolejny dzień, który przetrwają, podnosi wartość wygranej. Pochodzący z ubogiej klasy robotniczej Ben Richards (Glen Powell), którego nie stać na leczenie chorej córki, zachęcony przez przekonującego, ale równocześnie bezwzględnego producenta programu (Josh Brolin), postanawia wziąć udział w zabójczym show. Buntownicza natura, instynkt i determinacja nowego zawodnika sprawiają, że staje się on niespodziewanie ulubieńcem fanów - i jednocześnie zagrożeniem dla całego programu. Ben musi przechytrzyć nie tylko Łowców, ale także cały naród uzależniony od oczekiwania na jego śmierć.
W 2013 roku detektyw Rhodes (Mark Ruffalo), Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Henley Reeves (Isla Fisher), Jack Wilder (Dave Franco) i Merritt McKinney (Woody Harrelson) na nowo rozkochali w magii cały świat. Byli niczym David Copperfield, który sprawił, że zniknęła Statua Wolności. "Iluzja" zarobiła ponad 350 milionów dolarów, pozostawiając w finale otwartą furtkę do kontynuacji. W drugiej odsłonie, z 2016 roku, Czterej Jeźdźcy zmienili skład, ale niezmiennie zaskakiwali pomysłowością trików i rozmachem magicznych planów. Niemal dekadę później wracają - ze zdwojoną magiczną siłą i w podwojonym składzie. W "Iluzji 3" wszystko jest większe i bardziej intensywne: więcej magii, więcej trików i - wreszcie - więcej Jeźdźców.
Akcja "Iluzji 3" rozgrywa się niemal dziesięć lat po wydarzeniach z sequela. Jeźdźcy zniknęli z widoku, a na scenę wkracza nowe pokolenie iluzjonistów. Charlie (Justice Smith), June (Ariana Greenblatt) i Bosco (Dominic Sessa) to trójka młodych magików, których połączyła pasja - idą śladami swoich idoli, odnajdując w magii nie tylko emocje, ale i sens życia. Tymczasem dawni Jeźdźcy - rozdzieleni przez czas i życiowe rozczarowania - zostają ponownie wciągnięci w świat magii, by wspólnie z młodymi iluzjonistami stanąć do walki z potężnym przeciwnikiem - Veroniką Vanderberg (Rosamund Pike), dziedziczką fortuny diamentowego imperium.
"Bone Lake" wciąga widza w sieć pożądania, zazdrości i przemocy, jednocześnie bawiąc się konwencją i nastrojem. To film, który przywraca do życia niemal zapomniany gatunek - erotyczny horror - z nową energią i świeżym spojrzeniem. Historia zaczyna się od z pozoru błahej pomyłki: dwie pary - Sage (Maddie Hasson) i Diego (Marco Pigossi) oraz Will (Alex Roe) i Cin (Andra Nechita) - przypadkowo rezerwują ten sam domek nad jeziorem. Początkowo sytuacja wydaje się tylko niezręczna, ale w miarę jak bohaterowie zaczynają się poznawać, napięcie seksualne, nieufność i skrywane pragnienia prowadzą do nieodwracalnych konsekwencji.
Jak zapowiadają twórcy, ten "wymarzony urlop" szybko przemienia się w labirynt kłamstw, manipulacji i pożądania, prowokując krwawą walkę o przetrwanie. Mercedes Bryce Morgan podkreśla, że jej film jest hołdem dla klasycznych erotycznych thrillerów z lat 90., ale w nowoczesnym wydaniu. Jak mówi, zarówno bohaterowie, jak i bohaterki są w tym filmie "istotami zmysłowymi, które próbują zrozumieć własne pragnienia i granice". Reżyserka przyznaje też, że "Bone Lake" łączy w sobie "czystą filmową rozrywkę i emocjonalną głębię" - to jednocześnie "popcornowy horror i refleksja nad współczesnymi relacjami".
"Listy z Wilczej" to hit tegorocznego festiwalu Millennium Docs Against Gravity! Ulica w centrum Warszawy. Arjun Talwar, który wyemigrował tutaj dekadę temu z Indii, wciąż zmaga się z poczuciem wyobcowania. Wilcza nie ułatwia mu zadania. Chcąc się zasymilować, reżyser zaczyna filmować swoich sąsiadów, co niejednokrotnie wystawia ich relacje na próbę. Mimo to Arjun nie ustaje w wymyślaniu kolejnych sposobów na zbliżenie dwóch światów.
Z pomocą Mo, przyjaciółki ze studiów, również imigrantki i reżyserki, Arjun odkrywa tajemnice ulicy, z której wyłania się sieć fascynujących postaci. Reżyser odkrywa, że łączy ich więcej, niż mogłoby się wydawać - wszyscy żyją pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, ojczyzną wyobrażoną a tą prawdziwą.
Z nieco ponad kilometrowej Wilczej wyłania się obraz współczesnej Europy - kalejdoskop sprzeczności i lęków. Film obala stereotypy, starając się przełamać fikcyjne granice między sąsiadami. Polska, często postrzegana jako jednorodna, nieprzyjazna i prawicowa, dostaje szansę, by przejrzeć się w lustrze, w którym reżyser-imigrant maluje intymny portret swojego nowego kraju z humorem i dystansem.
Dokument "Silver" przenosi widownię do serca Boliwii, do wnętrza Cerro Rico - góry, która od wieków pożera ludzkie życia. W tym miejscu, gdzie ziemia dosłownie drży od pracy kilofów, Natalia Koniarz obserwuje brutalną rzeczywistość ludzi żyjących i umierających w cieniu kopalni srebra. Trójka bohaterów - chłopiec, kobieta i stary górnik - staje się przewodnikami po świecie, w którym praca dzieci jest normą, a granica między przetrwaniem a śmiercią zaciera się w kłębach pyłu.
Reżyserka z wyczuciem łączy bezpośrednią obserwację z poetyką obrazu. Opowiada o współczesnym kolonializmie i neokapitalizmie poprzez doświadczenie i uważność, unikając przy tym publicystycznego tonu. Reżyserka nie oskarża, a pokazuje, jaka jest prawdziwa cena srebra wibrującego w naszych kieszeniach i błyszczącego na naszych palcach.
Diego Velázquez - mistrz pełnego przepychu baroku, który na obrazach nie bał się pustki, osobisty malarz króla, który portretował lud, artysta zajmujący wysokie stanowiska w królewskiej administracji, autor jednych z najbardziej zagadkowych dzieł w historii sztuki. A przede wszystkim prekursor nowoczesnego malarstwa. Jego dzieła budziły zachwyt Édouarda Maneta, Pabla Picassa, Francisa Bacona czy Salvadora Dalego.
"Velázquez i jego tajemnica" dowodzi wpływu, jaki Velázquez wywarł na wiele pokoleń twórców, przybliża pełną ukrytych znaczeń twórczość Hiszpana, próbuje zbliżyć się do tajemnicy jego geniuszu. Prace tego najważniejszego - obok Caravaggia i Goi - europejskiego malarza znajdują się w najwspanialszych światowych kolekcjach. Wraz z twórcami dokumentu przemierzamy więc sale Musée d'Orsay, Prado, Metropolitan Museum of Art, a kuratorzy, artyści, konserwatorzy, historycy objaśniają fenomen artysty. W centrum tej opowieści znajdują się słynne "Panny dworskie", obraz, który zachwyca niezwykłą perspektywą, kunsztowną kompozycją, fenomenalną techniką i po dziś dzień wymyka się interpretacjom.
"Baby" to film pełen czułości, odwagi i życia. Nagrodzony w Cannes dramat Marcelo Caetano opowiada o chłopaku, który szuka miłości i przetrwania na ulicach São Paulo.
Po wyjściu z zakładu poprawczego 18-letni chłopak ląduje na ulicach São Paulo. Bez wsparcia rodziny i środków do życia, stara się odnaleźć w brutalnej rzeczywistości wielkiego miasta. Znajduje schronienie wśród grupy rówieśników, którzy tak jak on starają się przeżyć, ale przede wszystkim celebrują swoją wolność. Wszystko zmienia się, gdy poznaje starszego mężczyznę, z którym chciałby poczuć się bezpiecznie.
Główną bohaterką animacji "Zwierzaki na zakręcie" jest młoda mysz o imieniu Edzia, która pomaga swojemu tacie w prowadzeniu wesołego miasteczka. Od dziecka jednak marzy, by zostać kierowczynią wyścigową. Gdy zbliża się 50. rocznica Grand Prix Europy, Edzia dostrzega wspaniałą okazję, aby urzeczywistnić swoje marzenia i uratować podupadający biznes ojca.
Spotkanie z jej idolem, mistrzem kierownicy Edem, dodaje jej skrzydeł i odwagi do podjęcia śmiałego kroku. Edzia, zachęcona przez zgraną ekipę przyjaciół, bierze kierownicę w swoje łapki i staje do szalonej rywalizacji. To będzie pełna przygód, ostrych zakrętów i niespodziewanych wybojów jazda po bandzie. Czy Edzia i jej auto będą mieć dość mocy, by dotrzeć zwycięsko do mety?